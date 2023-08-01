Novi detalji akcije POSKOK-a u Neumu: Otpad iz Hrvatske kamionima prebacivan na bh. obalu

Kako su ranije objavile Vijesti.ba, u okviru velike policijske akcije vrše se pretresi i privremeno oduzimanje predmeta koji bi mogli poslužiti kao dokazi u daljnjem postupku.

Nezvanično, akcija FUP-a povezana je s istragom nezakonitog odlaganja otpada iz Hrvatske na području neumskog zaleđa. Istražitelji provjeravaju okolnosti pod kojima je otpad, prema dosadašnjim sumnjama, iz Hrvatske dopreman u Bosnu i Hercegovinu i odlagan na području zaleđa Neuma.

Predmet istrage bi osim nadležnih u Općini Neum, mogli biti i pojedinci povezani s Graničnom policijom i carinskim strukturama, koji su eventualno omogućavali prolazak kamiona s otpadom.

Sumnja se da je ovim radnjama pričinjena višemilionska šteta.

Akcija se provodi po naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (POSKOK). Iz POSKOK-a su za Istragu naveli da se izuzima dokumentacija u prostorijama Javnog preduzeća „Komunalno Neum“ te da za sada ne mogu otkrivati više detalja.

Prema informacijama Istrage, velike količine otpada su u proteklom periodu iz Dubrovnika ilegalno prebacivane u Neum. Kamioni sa smećem su “regularno” prelazili granicu, a carinici i Granična policija BiH, kojom upravlja HDZ-ov direktor Mirko Kuprešaković, dozvoljavali su im nesmetan prolaz,piše Vijesti

Iako Općina Neum ima sporazum za odlaganje otpada sa Dubrovačko-neretvanskom županijom, navodno se u Neum sedmično prebacivala i do 20 puta veća količina otpada nego što je predviđeno sporazumom.

Kako nezvanično saznaje Istraga, načelnik Općine Neum Dragan Jurković (HDZ) sumnjiči se da je uzeo oko 650 hiljada eura mita kako bi se ogromne količine smeća iz Dubrovnika mogle odlagati u Neumu.

Iz Općine Neum negirali su za Vijesti.ba bilo kakve pretrese u ovom slučaju.

Više informacija se očekuje tokom dana.

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