Ivica Dačić hitno primljen u bolnicu, priključen na aparate

On ima tešku upalu pluća i nalazi se na respiratoru.

– Već danima je imao temperaturu, ali su svi mislili da je virus zato što su svi redom bili bolesni – navodi izvor Kurira i dodaje da je u teškom stanju.

Podsjećamo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u posljednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko liječenje.

Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu “otjerao” predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić kada je vidio da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

– Kada je Vučić vidio Dačića i razmijenio sa njim nekoliko riječi, odmah mu je rekao da ne smije da ostane na komemoraciji i da hitno mora u bolnicu. Ivica se najprije nećkao, ali ga je onda ipak poslušao – kaže sagovornik Kurira.

Dačić je smješten na poluintenzivnu njegu odmah po prijemu u Klinički centar Srbije,prenosi kurir.

