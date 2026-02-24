Beograd u subotu šeta za Erdoana: Borba je zajednička

Ova tragedija nije samo posljedica tehničkog kvara, nego posljedica dugogodišnjeg zanemarivanja javne bezbjednosti, izostanka odgovornosti i sistemske nebrige prema ljudskim životima. Građani Sarajeva izašli su na proteste zahtijevajući transparentnu istragu i jasno utvrđivanje odgovornosti nadležnih institucija. Smatramo da je solidarnost među gradovima i društvima u regionu ne samo čin saosjećanja, već i izraz zajedničke borbe za bezbjednost, odgovornost i dostojanstvo svakog ljudskog života”, navode iz ove organizacije.

Okupljanje će početi na Studentskom trgu u 12 sati, gdje će se prisutnima obratiti mladi aktivisti i aktivistkinje. Nakon toga, uslijedit će mirna šetnja Francuskom ulicom do Sebilj česme kod Skadarske ulice,pišu Vijesti

“Sebilj česma, poklon Sarajeva Beogradu iz 1989. godine, simbol je povezanosti naših gradova. Upravo na tom mjestu želimo da uputimo poruku da tragedije ne poznaju granice, ali da ni solidarnost ne smije imati granice. Pozivamo vas da nam se pridružite i da sa sobom ponesete bijele ruže i poruke solidarnosti, koje ćemo ostaviti kod česme u znak sjećanja i zajedničke odlučnosti da zahtijevamo odgovornost”, navode iz Inicijative mladih za ljudska prava iz Srbije.

