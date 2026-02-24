Hrvatska vojska neće sarađivati s Izraelom

OSRH neće učestvovati u bilo kakvoj saradnji s izraelskom vojskom. Milanović traži da Vlada prekine planirane ugovore o kupovini oružja iz Izraela

Odluka je obrazložena, kako navodi, kršenjem normi međunarodnog humanitarnog prava

Izjava dolazi u vrijeme zvanične posjete potpredsjednika Vlade i ministra odbrane Ivana Anušića Državi Izrael, gdje boravi od 22. do 25. februara.

Anušić se danas (23.feburara) u Tel Avivu sastaje s izraelskim ministrom odbrane Israelom Katzom, a planirani su i susreti s predstavnicima izraelske odbrambene industrije te Uprave za međunarodnu vojno-tehničku saradnju (SIBAT). U okviru posjete predviđen je i obilazak Memorijalnog centra Jad Vašem u Jerusalimu.

“Zapovjedio sam prekid svake saradnje s izraelskom vojskom”

“Zbog neprihvatljivog postupanja izraelske vojske i neviđenog gaženja svih normi međunarodnog humanitarnog prava, još u maju prošle godine zapovjedio sam prekid svake saradnje OSRH s izraelskom vojskom, koja se odnosi na sve pripadnike Hrvatske vojske. Istovremeno sam pozvao Vladu RH da prekine svaki oblik trgovine oružjem i vojnom opremom s Izraelom”, izjavio je Milanović.

Dodao je da je u nedavnom telefonskom razgovoru upozorio predsjednika Vlade da bi bilo kakav oblik vojne saradnje s Izraelom bio neprihvatljiv.

“Kao vrhovni zapovjednik OSRH ponovo ističem kako OSRH neće ni ubuduće ni na koji način sarađivati s izraelskom vojskom”, poručio je.

Poziv Vladi da obustavi nabavke

Predsjednik je naveo da pripadnici OSRH neće učestvovati u sprovođenju bilo kojeg dogovora, ugovora ili sporazuma s izraelskom vojskom ili izraelskom vojnom industrijom te da bi takav sporazum bio neizvodiv i štetan za Hrvatsku.

Pozvao je Vladu, koja je nadležna za nabavku vojne opreme i oružja, da obustavi sve planirane dogovore i ugovore koji bi uključivali kupovinu oružja i vojne opreme iz Izraela, prenosi Index.

“Odgovornost je predsjednika Vlade da na vrijeme reaguje i postupi u skladu s interesima Republike Hrvatske. Hrvatski interesi su saradnja sa saveznicima iz NATO-a i istovremeno jačanje kapaciteta hrvatske industrije za posredno ili direktno učešće u proizvodnji vojne opreme”, zaključio je Milanović.

