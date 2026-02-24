Ako Amerika napadne, prijeti li nam sarajevski scenarij 21. vijeka?

Dvije američke udarne skupine nosača zrakoplova približavaju se Arapskom moru, što izglede za oružani sukob s Iranom čini neugodno visokima, iako će proći još tjedan dana dok udarna skupina USS Gerald Ford ne stigne na poziciju, objašnjava Ullman.

Također navodi da je, s obzirom na to da je za večer predviđen govor američkog predsjednika Donalda Trumpa o stanju nacije, teško zamisliti prikladniju priliku za najavu ili prijetnju akcijom protiv iranskog vodstva.

“Sve me podsjeća na sarajevsko ljeto 1914.”

Autor teksta koji prenosi Index upozorava da se na horizontu pojavljuju i druge nepredviđene okolnosti koje podsjećaju na 28. lipnja 1914., kada je Gavrilo Princip ubio nadvojvodu Franju Ferdinanda i njegovu suprugu u Sarajevu , što je pokrenulo lanac mobilizacija europskih sila.

Više od 100 godina kasnije, tvrdi Ul

Čovječe, svijetu ne prijeti klasična mobilizacija, već niz kriza koje bi mogle izbiti zbog jedne jedine iskre.

Ullman piše da se Trumpova administracija usredotočila na zapadnu hemisferu , obranu domovine i suzbijanje Kine u Pacifiku, dok američki interes za Europu slabi, unatoč umirujućim porukama saveznicima.

Kao znak promjene navodi da je glavni ruski pregovarač o Ukrajini Kiril Dmitrijev, bankar blizak Vladimiru Putinu, dok s američke strane sudjeluju poduzetnik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner, što, prema autoru, otvara prostor za ekonomske i trgovinske nagodbe.

Rastuća zabrinutost u Europi

Prema Ullmanu, Europa je sve više zabrinuta zbog jačanja Rusije i mogućnosti da se Moskva u sljedećih pet godina vojno okrene Zapadu .

Također upozorava na ruske “aktivne mjere” ispod praga otvorenog sukoba, uključujući dezinformacije, špijunažu i rezanje podvodnih komunikacijskih kabela…”

Također ističe da Rusija ima brojčanu prednost u taktičkom i kratkodometnom nuklearnom oružju, dok neke europske zemlje razmatraju jačanje vlastitih sposobnosti odvraćanja.

Navodi da je Europa već preuzela veliki dio tereta pomoći Ukrajini i da nije nezamislivo da bi mogla isporučiti oružje koje bi prekinulo trenutnu vojnu pat-poziciju.

Ullman piše da administracija Donalda Trumpa nije jasno objasnila što bi se napadom postiglo, koliko bi dugo trajao ili kakva bi bila strategija izlaska.

Smatra da kratkotrajna operacija ne bi bila dovoljna za postizanje ciljeva.

„Ipak, ako SAD napadnu Iran, je li nam Sarajevo 21. stoljeća prijetnja i preludij šireg rata? Možemo se samo nadati da netko u administraciji traži odgovore na to i druga pitanja“, zaključuje Ullman.

