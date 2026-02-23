Faza izobilja ide od marta za 3 znaka horoskopa! Nesreća ostaje iza njih zauvijek

Faza obilja počinje od marta za 3 znaka horoskopa – nesreća ostaje iza njih zauvek.

Kao da već dugo osjećaju da se energija mijenja, faza obilja od marta donosi preokret koji će biti jasno vidljiv u životima tri horoskopska znaka. Kao da se zatvaraju teška vrata prošlosti i otvara prostor za novac, ljubav i stabilnost. Ovaj period ne donosi samo prolaznu sreću, već konkretne rezultate i osjećaj sigurnosti.

Faza obilja za tri znaka počinje u martu

Od marta, kosmičke okolnosti podsjećaju na snažan talas optimizma koji pokreće stvari sa mrtve tačke. Posebno će to osjetiti oni koji su posljednjih mjeseci prolazili kroz finansijske izazove, emotivne lomove ili poslovnu stagnaciju. Napredak sada postaje realnost, a ne samo nada.

Bik

Kao znak koji vlada materijalnim vrijednostima, Bik ulazi u period kada se trud konačno isplaćuje. Videće kako se poslovne prilike umnožavaju, a novac dolazi kroz stabilne izvore. Nije riječ o iznenadnoj sreći, već o nagradi za upornost. U ljubavi dolazi do smirivanja tenzija i jačanja povjerenja.

Lav

Lavovima se vraća samopouzdanje. Otvaraju im se vrata koja su ranije bila zatvorena. Nova poznanstva, poslovni projekti i javno priznanje čine da faza obilja dobije i društvenu dimenziju. Ovo je vrijeme kada Lav prestaje da sumnja u sebe i počinje da dominira.

Škorpija

Za Škorpije dolazi transformacija na svim poljima. Finansijska stabilnost prati unutrašnji mir. Kod njih se završava jedan karmički ciklus i počinje novi, mnogo lakši. Faza obilja za njih znači oslobađanje od dugova, ali i emotivnih tereta.

Kako prepoznati da je počelo?

Postoji nekoliko jasnih znakova: prilike dolaze bez forsiranja, ljudi nude pomoć, a odluke se donose s lakoćom. Kada se faza obilja aktivira, nema potrebe za borbom – stvari jednostavno teku.

Važno je da ova tri znaka horoskopa ostanu otvorena za promjene i ne vraćaju se starim obrascima. Mart donosi energiju rasta, ali je na svakome da je prihvati.

Oni koji prepoznaju signal univerzuma iskoristiće šansu i zakoračiti u period stabilnosti, ljubavi i finansijskog prosperiteta koji može trajati mnogo duže nego što očekuju.

