Povratak Energoinvesta među regionalne industrijske lidere…

Nadzorni odbor kompanije Energoinvest usvojio je Izvještaj o poslovanju za 2025. godinu, potvrdivši istorijski poslovni preokret i snažan povratak Društva među regionalne industrijske lidere. Usvajanjem Izvještaja verifikovani su rezultati koji označavaju završetak faze stabilizacije i početak novog razvojnog ciklusa kompanije.

Kako ističu iz Energoinvesta, dobit prije poreza iznosi 15,25 miliona KM i čak je 90 posto iznad planirane, dok neto dobit dostiže 13,56 miliona KM. U 2024. godini neto dobit iznosila je 426 hiljada KM, što znači da je u jednoj godini ostvaren prelazak iz minimalne profitabilnosti u snažno profitabilno i održivo poslovanje.

Ključni pokazatelji bilježe značajan napredak: neto profitna marža povećana je sa 0,23 posto na 7,42 posto, operativna marža porasla je sa 7,68 posto na 9,57 posto, povrat na imovinu iznosi 7,46 posto (u odnosu na 0,23 posto prethodne godine), povrat na kapital povećan je sa 0,55 posto na gotovo 15 posto, čime je ostvaren dvocifren i održiv prinos na kapital.

Ovi pokazatelji, kako se dodaje, potvrđuju uspješnu realizaciju mjera finansijske konsolidacije, unapređenja operativne efikasnosti i upravljanja troškovima.

Finansijska stabilnost dodatno je ojačana: tekući koeficijent likvidnosti povećan je sa 0,78 na 1,01, novčani koeficijent udvostručen je sa 0,11 na 0,23, ukupne obaveze smanjene su za 16,6 miliona KM, dok je kapital povećan za 13,6 miliona KM, zahvaljujući ostvarenoj dobiti.

Koeficijent zaduženosti smanjen je sa 58 posto na 50 posto, a odnos duga i kapitala poboljšan je sa 1,4 na 1,0. Učešće kapitala u ukupnoj imovini povećano je sa 41,7 posto na gotovo 50 posto, čime je postignut gotovo izjednačen odnos kapitala i obaveza i značajno smanjen finansijski rizik. Likvidnost iznad 1 prvi put nakon decenija poslovanja predstavlja važan signal potpune stabilizacije finansijske pozicije Društva.

Tokom 2025. godine uspješno je zatvoreno devet kompleksnih međunarodnih projekata koji su godinama opterećivali poslovanje, dok je istovremeno ugovoreno osam novih i otvoren portfelj od oko 40 projekata u pripremi. Na domaćem tržištu realizovani su značajni infrastrukturni i energetski projekti.

U partnerstvu s turskom kompanijom Ares pokrenuta je industrijska proizvodnja distributivnih transformatora pod brendom Energoinvest. Obnovljeno je prisustvo na međunarodnim tržištima, uspostavljena partnerstva u sektoru obnovljivih izvora energije i naprednih tehnologija, te ponovo aktivirano predstavništvo u Turskoj, jasni su pokazatelji početka nove faze globalne ekspanzije.

Broj zaposlenih povećan je za 21 posto, broj mladih stručnjaka za 85 posto, dok je prosječna neto plata u decembru 2025. godine prešla 3.000 KM. Paralelno su rješavani naslijeđeni pravni sporovi i obaveze, čime su dodatno smanjeni finansijski rizici i ojačana operativna stabilnost.

Pozitivan trend prepoznalo je i tržište kapitala, cijena dionice porasla je za približno 314 posto, uz snažan rast tržišne kapitalizacije, što potvrđuje povjerenje investitora u strateški pravac kompanije i Upravu Energoinvesta.

– Rezultati ostvareni u 2025. godini dokaz su da transformacija nije privremena već sistemska i održiva. Danas djelujemo kao finansijski snažna, organizacijski konsolidovana i razvojno orijentisana kompanija spremna za nova tržišta i jačanje regionalne liderske pozicije u energetskom i industrijskom sektoru, te za snažan doprinos razvoju Bosne i Hercegovine i jačanju njene energetske sigurnosti – izjavio je direktor kompanije Mirza Ustamujić.

Energoinvest u naredni period ulazi kao transformisana kompanija nove generacije, stabilna, ambiciozna i spremna za snažne razvojne iskorake, saopćeno je iz te kompanije.

Facebook komentari