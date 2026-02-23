Mart će biti najbolji mjesec u godini za ova 3 horoskopska znaka: Moguće unaprijeđenje, putovanja & bolji odnosi

Najbolji mjesec u godini ne znači da će vam sve ići na ruku i da će se ređati samo najljepši događaji, već da će se planete i zvijezde urotiti i pružiti vam mesto za napredak.

Početak marta nosi snažan pun mjesec i potpuno pomračenje mjeseca u Djevici, reflektor koji može osvetliti obrasce i finalizovati zakasnelo poglavlje. Sredina meseca donosi reflektivnu energiju sa retrogradnim Merkurom u Ribama, tranzitom koji nagrađuje pažljive razgovore i iskrene izmjene. Zatim druga polovina mjeseca mijenja brzinu dok sunce ulazi u polje Ovna, budeći ambiciju i pokrećući planove.

Djevica

Mart 2026. počinje vašim trenutkom: punim mjesecom u Djevici uparenim sa totalnim pomračenjem mjeseca 3. marta. To je trenutak kad će nešto u vezi sa vašim identitetom, zdravljem, navikama ili pravcem biti nemoguće ignorisati – i to na najbolji način.

Možda ćete donijeti odluku oko koje kružite mesecima, ili ćete shvatiti da vas je „skoro pravi“ put tiho iscrpljivao. Pomračenje pogoduje čistim završecima i čistim počecima: odustajanju od onoga što vam gubi vrijeme, posvećenosti onome što jača vaš zanat i pojednostavljivanju života dok ponovo ne postane elegantan.

Pošto je Merkur retrogradan u Ribama, odnosi i sporazumi zahtevaju dodatnu jasnoću. Postavljajte direktna pitanja, zapišite očekivanja i ne pretpostavljajte da ćutanje znači slaganje. Ovo je takođe najbolje vreme za popravku veze kroz iskrenost, a ne savršenstvo. Djevice, ne morate biti besprekorni da biste bili voljeni.

Najbolji deo: podržavajuća energija Zemlje i vode vam pomaže da uvid pretvorite u akciju. Do kraja marta, ne samo da „shvatate“. Vi to živite.

Lav

Za Lavove Sunce, mart 2026. je mjesec kada se samopouzdanje vraća uz potvrdu. Venera prelazi u Ovna 6. marta, a Sunce zatim prelazi u Ovna 20. marta – dvostruka doza vatre koja se harmonizuje sa Lavom i ponovo budi vašu hrabrost.

Ovo je vrsta energije koja kaže Prestanite da čekate dozvolu, a zatim vam ljubazno predaje mikrofon. Početak marta može i dalje delovati reflektivno jer je Merkur retrogradan u Ribama dio mjeseca.

To nije problem; to je strategija. Prepravite govor. Revidirajte scenario. Uvežbajte govor. Lav napreduje kada se priprema susreće sa reflektorom, a mart vam daje i jedno i drugo.

Saturn i Neptun u ranom Ovnu dodaju strukturu vašoj viziji, pomažući vam da inspiraciju pretvorite u pravi plan umesto u motivacioni poster.

Karijera, obrazovanje, izdavaštvo, putovanja i izbori za bolji život su favorizovani, posebno nakon promjene sezone Ovna. Recite da prilikama koje proširuju vaš svijet. Samo nemojte reći “da” svemu – vi ste lav, a ne aplikacija za kalendar.

Jarac

Jarčevi, više ne želite obećanja, želite konkretne dokaze, a mart ih vam donosi, uglavnom zato što je pomračenje Djevice početkom mjeseca usklađeno je sa Jarčevom stabilnom, rezultatima vođenom prirodom.

Zamislite to kao kontrolnu tačku gde vaš trud konačno postaje mjerljiv: razgovor o unaprijeđenju, prekretnica u projektu, zdravstveni proboj ili odluka koja pojednostavljuje vaš put.

Uran nastavlja da se kreće kroz Bika, zemljani znak koji formira podržavajući trigon sa Jarcem, podstičući pametnije sisteme i moderne nadogradnje. Tema najboljeg meseca ovde je efikasnost: pronalazite alate, strategije ili saveznike koji štede vrijeme i povećavaju rezultate, a da vas pritom ne iscrpe. I ne zaboravite da je i odmor dio plana.

Posmatrajte drugu polovinu mjeseca za probojni razgovor sa nekim autoritetom ili sa delom vas koji je umoran od toga da sve nosi sam.

Delegirajte gdje možete. Automatizujte ono što ponavljate. I slavite male pobede, jer se one brže nego što očekujete pretvaraju u velike.

Ovaj mjesec nagrađuje stalnu ambiciju, a ne stalni stres dok se svet okreće. Takođe možete osetiti pritisak energije Ovna kasnije u martu, jer Saturn i Neptun sede u ranom Ovnu i traže od vas da izgradite čvršći temelj kod kuće ili unutar porodične dinamike.

To nije zastoj, već je to strukturna izmjena.

