Od 23. februara ulaze u period sreće i obilja: Za 4 znaka lijepe vijesti stižu sa svih strana

Ovaj tranzit potiče prihvatanje promjena i iskorištavanje šansi čim se pojave, jer se vjeruje da zatvaranje jednog poglavlja otvara vrata novom.

1. Ribe

Ribe će imati koristi ako budu otvorene za tuđe savjete i nove ideje, čak i ako one dolaze iz izvora kojima inače ne bi vjerovale.

Ovaj period donosi veću spremnost da se prihvate drugačiji pristupi i da se ego stavi u drugi plan, što može dovesti do novih prilika za napredak i lični dobitak.

2. Djevica

Djevice će morati smanjiti stroga očekivanja u odnosima i prihvatiti fleksibilnost.

Umjesto držanja svega pod kontrolom, potrebno je dopustiti prirodan tok događaja i prilagoditi se novim okolnostima, jer otvorenost za promjene može donijeti prosperitet i širenje mogućnosti.

3. Vodolija

Vodolije se potiču da napuste stare finansijske obrasce i budu spremne ulagati kako bi ostvarile zaradu.

Iako izlazak iz zone komfora može djelovati rizično, savjet je da se prate preporuke stručnjaka i prihvate novi trendovi i poslovne ideje.

4. Bik

Bikovi prolaze kroz period promjene društvenih odnosa i jačanja unutrašnjeg glasa.

Ovaj dan donosi veću samostalnost i potrebu da se donose odluke u skladu s ličnim vrijednostima, čak i ako to znači udaljavanje od nekih ljudi.

Vjeruje se da autentičnost i postepeni, promišljeni koraci vode ka sreći i finansijskom uspjehu.

