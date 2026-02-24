SAD ima kapacitet za samo 4-5 dana žestokih udara na Iran, čak i uz drugi nosač?

Nakon što je tjednima poticao Iran na postizanje dogovora, Donald Trump je u ponedjeljak objavio video voditelja Fox Newsa Marka Levina, u kojem tvrdi da su pregovori s Iranom sada besmisleni. Isječak odražava rastuću frustraciji američkog predsjednika što njegov niz prijetnji do sada nije uspio donijeti nikakve stvarne ustupke od Islamske Republike.

Također je sažeo situaciju u kojoj se Trump nalazi dok razmatra najveći vanjskopolitički potez svog drugog mandata: napad na Iran u velikim razmjerima. “Mislim da je stvarnost da se predsjednik sam stavio u kutiju”, rekao je Aaron David Miller, stručnjak za Bliski istok u Carnegie Endowment for International Peace i bivši mirovni pregovarač između SAD-a i Bliskog istoka. Trump se sam ograničio, rekao je Miller, obećavajući pomoć iranskim prosvjednicima i razmještajući niz vojnih sredstava na domet Teherana. Uz to, uspješna američka operacija uklanjanja venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura s vlasti učinila je Trumpa previše samouvjerenim u svoje šanse u Iranu, smatra analitičar.

“Doveo se u situaciju u kojoj će, osim ako ne uspije izvući značajan ustupak od Iranaca kako bi izbjegao rat koji ne želi, biti prisiljen na njega”, rekao je Miller. “Ovo je kriza koju je sam stvorio”. Ono što je započelo kao obećanje da će “spasiti” iranske prosvjednike od smrtonosnog obračuna režima u prosincu, razvilo se u taktiku pritiska – iako Trumpovi motivi ostaju nejasni.

Drugi nosač blizu Krete

Trump je rasporedio najveću skupinu američkih vojnih sredstava na Bliskom istoku od rata u Iraku. U ponedjeljak je druga skupina nosača zrakoplova, USS Gerald R Ford, uočena uz obalu Krete u istočnom Mediteranu. Unatoč gomilanju vojske i Trumpovim ponovljenim prijetnjama da će koristiti sredstva – uključujući i za moguće ograničene napade – Iran još nije pristao na nikakav dogovor, na zbunjenost američkih dužnosnika. “[Trump je] znatiželjan… zašto pod ovakvim pritiskom, s količinom pomorske moći koju imamo tamo, zašto nam nisu došli i rekli: ‘Izjavljujemo da ne želimo oružje?’”, rekao je Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff u subotu na Fox Newsu. Witkoff je također tvrdio da je Iran “vjerojatno tjedan dana udaljen od toga da ima materijal za izradu bombi industrijske kvalitete”, iako stručnjaci ne dijele tu procjenu.

Regionalni stručnjaci i administrativni dužnosnici upozorili su ga da bi Iran vjerojatno ciljao na američku vojnu imovinu, saveznike i energetsku infrastrukturu u regiji u bilo kakvoj odmazdi. Trump je u ponedjeljak odgovorio na izvješća da je general Dan Caine, načelnik združenog stožera, argumentirao protiv napada na Iran.

Izraelska obavještajna služba zaključila je da čak i s skorim dolaskom USS Geralda R. Forda kasnije ovog tjedna, SAD ima vojni kapacitet izdržati samo četiri do pet dana intenzivnih zračnih napada ili tjedan dana napada nižeg intenziteta, rekao je izraelski obavještajni dužnosnik za FT.

Potancijalne američke žrtve također bi riskirale unutarnji udarac u Trumpovoj izbornoj bazi MAGA među biračima koji su općenito oprezniji prema ratu: Naime, Trumpova izborna platforma se i zasnivala na vraćanje interesa natrag na Ameriku, vraćanje fokusa na američki teritorij i uz završetak ratova.

Ohrabren mlakim odgovorima Irana nakon prethodnih napada?

No, Trumpa je ohrabrio uspjeh u Venezueli i prigušena reakcija Teherana na poteze koje su njegovi savjetnici također smatrali rizičnima, kažu analitičari. To uključuje njegovo povlačenje iz nuklearnog sporazuma s Iranom 2018., američko ubojstvo zapovjednika Revolucionarne garde Qassema Soleimanija 2020. i prošlogodišnje bombardiranje iranskih nuklearnih lokacija.

U svakoj prilici Trump je stavio ulog na mlaki odgovor Irana i kasnije se osjećao opravdanim, rekao je Karim Sadjadpour, stručnjak za iransku i američku politiku u Carnegie Endowmentu. “Za njega su se strašna upozorenja o pokretanju regionalnog rata pokazala pretjeranima, a Iran se pokazao kao papirnati tigar. Ne mislim da je njegov idealan ishod vojni sukob, ali ako odabere taj put, vjerojatno mu se sviđaju njegovi izgledi”, zaključuje.

