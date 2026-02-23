Ovog datuma stiže novo jako zahlađenje i snijeg: Zima se naoružava, ponovo će biti ledeno

Meteorolog Nedeljko Todorović se oglasio i saopštio kada nam stiže novi talas zahlađenja i snijega.

Narednih dana uz dominaciju anticiklona zanatno više sunca i toplije. Samo se u noću ka utorku i u utorak tokom dana očekuje prolazno naoblačenje koje bi prvenstveno sjeveru regiona donijelo uglavnom slabu kišu. Duvaće slab do umjeren, zapadni i jugozapadni vjetar.

Do srijede će otopljenje biti umjereno uz maksimume od +5 do +14 stepeni Celzijusa, dok se u drugom dijelu nedjelje očekuje dalje otopljenje i tada bi se maksimumi kretali od +12 do +20 stepeni Celzijusa.

Manje poogršanje i manje zahlađenje je moguće oko 5.03.

Poslije 07.03. se očekuje narušavanje anticiklona ali u ovom momentu ima jako mnogo opcija kako bi se to moglo desiti. Kontrolni proračun ECMWF-a vidi tipično rano proljetno pogoršanje uz kišu u nižim i snijeg u visim planinskim predjelima, međutim GFS, a posebno jutrnji AIFS imaju znatno hladniju opciju uz građanje anticiklona nad Skandinavijom i zapadom Rusije koji bi nam po svojoj istočnoj periferiji poslao vrlo hladan vazduh (za početak proljeća) te bi uz jače zahlađenje snijeg bio opcija i u nizijama.

Za sada je sve do gotovo dvije nedjelje daleko tako da te ekstreme nikako ne treba shvatiti ozbiljno i tek početkom marta bi smo mogli imati nešto jasniju predstavu o tome hoće li se i na koji način sinoptika menjati oko 07.03.

Narednih dana više sunca, više temperature i sniježna granica odlazi na oko 900mnv, prenosi Novi.

