Hrvatska i Slovenija osudile Mladićev doček u Beogradu

Mladićevo tijelo u četvrtak je stiglo u Beograd avionom srbijanske vlade. Naslovnice tamošnjih medija govore o povratku heroja, a povorku s njegovim lijesom uz cestu su pozdravili brojni građani transparentima i bakljama.

Slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer u petak je u Ljubljani rekao da svi znaju za zločine i strašne stvari koje su se devedesetih godina događale na području bivše Jugoslavije.

Veličanje tih ljudi ne doprinosi napretku Srbije prema EU-u, ali ni stabilnosti regije, dobrim odnosima i razumijevanju. Mislim da je to vrlo jasna poruka, kazao je slovenski šef diplomatije, koji je u petak u Ljubljani ugostio hrvatskog kolegu Gordana Grlića Radmana.

Hrvatski ministar rekao je da glorifikovanje ratnog zločinca, osuđenog za utvrđene zločine genocida u Srebrenici i širom BiH, potkopava pomirenje i daljnje napore koji idu u smjeru stabilnosti i sigurnosti zemalja zapadnog Balkana.

Riječ je o vrijednostima koje nisu evropske te produbljuju podjele i doprinose jačanju tenzija, naglasio je Grlić Radman.

On je izrazio žaljenje što Mladić nije osuđen i za zločine u Hrvatskoj, poput onih u Vukovaru, Škabrnji ili Kninu.

Crna Gora u EU-u

Kajzer, slovenski politički veteran iz stranke premijera Janeza Janše, s Grlićem Radmanom razgovarao je o nizu tema, pa i o proširenju EU-a na zapadnom Balkanu, procesu u kojem prednjači Crna Gora.

Zagreb od Podgorice prije ulaska u evropski savez traži rješavanje bilateralnih pitanja, naglašavajući da su ona i pitanje evropskih vrijednosti.

Hrvatska, između ostalog, traži obeštećenje logoraša, pronalazak nestalih iz Domovinskog rata, procesuiranje ratnih zločina i promjenu imena bazena u Kotoru koji nosi ime ratnog zločinca,piše Vijesti

Kajzer je naglasio da Slovenija snažno podržava proces proširenja te da je od ključnog geopolitičkog značaja da zemlje zapadnog Balkana postanu dio EU-a.

Slovenski ministar rekao je da Crna Gora mora ispuniti sve uslove i riješiti sve rezerve u vezi s njenim članstvom.

Slovenija će u tom procesu biti maksimalno angažovana, kazao je.

Grlić Radman je na konferenciji rekao da je na Bledskom strateškom forumu, održanom početkom sedmice u turističkom odredištu udaljenom pedesetak kilometara, na marginama održao sastanak s crnogorskim kolegom Ervinom Ibrahimovićem, na kojem je bila prisutna i povjerenica Evropske komisije za proširenje, Slovenka Marta Kos.

Hrvatski ministar rekao je da je cilj tog susreta bio ohrabriti Crnu Goru da ubrza rješavanje tih pitanja, a da je na to pozvala i sama Kos.

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