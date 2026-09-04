Mađarski turisti u Hrvatskoj naručili samo palačinke, konobar ih otjerao

Kako je ispričala majka jednog od mladića za Daily News Hungary, četvorica prijatelja čekala su oko 10 do 15 minuta na sto u popularnom i veoma posjećenom restoranu. Kada im je konobar prišao, svaki od njih naručio je porciju palačinki koja je koštala sedam evra. Ukupan račun iznosio bi 28 evra.

Međutim, konobar je, prema njihovoj verziji događaja, burno reagovao i pitao ih zašto tokom večernje gužve žele da naruče samo desert. Budući da su drugi gosti čekali ispred restorana, navodno ih je zamolio da oslobode sto i odu.

Priča se ubrzo proširila društvenim mrežama i podijelila korisnike.

Da li je restoran imao pravo da ih odbije?

Jedni su osudili ponašanje konobara, tvrdeći da 28 evra za četiri porcije palačinki nije zanemariv iznos te da bi gosti trebalo sami da odluče šta žele da naruče.

Drugi su, međutim, stali na stranu restorana. Istakli su da sto za četiri osobe tokom najprometnijeg dijela večeri može donijeti znatno veću zaradu ako gosti naruče kompletan obrok, a ne samo desert.

Slične situacije, prema komentarima, događaju se i u drugim popularnim turističkim destinacijama poput Italije ili Španije. Neki restorani tokom najveće gužve ne žele da veći stolovi budu zauzeti gostima koji naručuju samo piće, kafu ili desert.

Međutim, postavlja se pitanje – može li restoran u Hrvatskoj gostu odrediti minimalan iznos koji mora da potroši?

U Hrvatskoj ne postoji opšte pravilo o minimalnoj potrošnji

Kako bi se razjasnila situacija, mađarska predstavnica Hrvatske turističke zajednice kontaktirana je zbog ovog slučaja.

Mira Horváth, viša predstavnica organizacije, pojasnila je da u Hrvatskoj ne postoji opšte pravilo prema kojem bi svaki gost restorana morao da potroši određeni minimalni iznos.

Restorani, međutim, moraju jasno da istaknu cijene i uslove prodaje te da ih se pridržavaju.

Iz Hrvatske turističke zajednice takođe su naglasili da je njihov glavni zadatak promocija i razvoj turizma, a ne rješavanje pojedinačnih pritužbi gostiju.

Ako smatraju da je restoran prekršio pravila, gosti se mogu obratiti Državnom inspektoratu. Pritužbu mogu podnijeti i direktno ugostitelju, koji je dužan da odgovori u zakonski propisanom roku.

Iz HTZ-a su izrazili žaljenje zbog iskustva mađarskih turista i poručili kako se nadaju da je riječ o izolovanom slučaju,piše Vijesti

Turisti sve češće raspravljaju o cijenama na Jadranu

Slučaj s Krka pojavio se u vrijeme kada se na internetu sve više raspravlja o cijenama, kvalitetu hrane i usluzi u hrvatskim turističkim destinacijama.

Pojedini turisti posljednjih sezona kritikovali su visoke cijene u gradovima poput Splita, Dubrovnika i Hvara, dok su drugi imali primjedbe na kvalitet hrane ili uslugu.

Ipak, pojedinačna iskustva ne treba posmatrati kao sliku hrvatskog ugostiteljstva u cjelini. Hrvatska posljednjih godina nastoji da podigne standarde usluge, a broj restorana s Michelinovim zvjezdicama takođe raste.

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