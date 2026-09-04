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Nesreća u Cazinu: Vozač koji je udario troje djece bio pijan, uhapšen je

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Objavljeno prije 1 sat

Prema posljednjim informacijama, djeca su trenutno van životne opasnosti

U naselju Koprivna kod Cazina sinoć oko 20.15 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su teško povrijeđena tri maloljetna djeteta.

Prema informacijama iz policije, u nesreći je učestvovalo jedno putničko motorno vozilo. Vozač je, usljed neprilagođene brzine i pod dejstvom alkohola, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u potporni zid koji se nalazio u dvorištu porodične kuće, potvrđeno je za “Avaz” iz MUP-a USK.Na zidu su u tom trenutku sjedila tri maloljetna djeteta, koja su tom prilikom zadobila teške tjelesne povrede. Prema posljednjim informacijama, djeca su trenutno van životne opasnosti.

O svemu je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, pod čijim nadzorom je obavljen uviđaj na mjestu nesreće,piše Avaz

Vozač je sinoć lišen slobode, a nad njim se provodi kriminalistička obrada.

Policija nastavlja istragu kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.

Podsjećamo, za ovu nesreću je osumnjičen Fahret Horozović zvani Faki.


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