Svijet

Nizozemska premjestila 86 tona zlata iz SAD i Kanade u London

8.6K  
Objavljeno prije 1 sat

Nizozemska centralna banka (DNB) premjestila je između marta i augusta oko 86 metričkih tona zlata iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade u London, navodeći „sve veću geopolitičku nestabilnost“ i potrebu za jačanjem pripravnosti za krizne situacije.

DNB je saopćio da zlato pohranjeno u Bank of Englandu ispunjava međunarodne standarde tržišta, zbog čega se u kriznim situacijama može najbrže staviti u upotrebu. Nasuprot tome, zlato koje se čuva u New Yorku i Ottawi ne bi se moglo jednako brzo mobilizirati u slučaju vanredne situacije.

„Ovim premještanjem poboljšali smo utrživost naših zlatnih rezervi. Očekujemo da ih nikada nećemo morati koristiti, ali moramo ojačati svoju otpornost i pripravnost“, izjavio je guverner DNB-a Olaf Sleijpen,piše Vijesti

Premještena količina predstavlja nešto više od četvrtine od približno 313 metričkih tona zlata koje je DNB držao u New Yorku i Ottawi.

Nakon premještanja, London je postao lokacija za 32,1 posto ukupnih zlatnih rezervi DNB-a, dok se 30,8 posto nalazi u trezoru centralne banke u Zeistu u Nizozemskoj. Po 18,5 posto rezervi nalazi se u New Yorku i Ottawi. DNB ukupno posjeduje 612,4 metričke tone zlata.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh