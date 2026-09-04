Nizozemska premjestila 86 tona zlata iz SAD i Kanade u London

DNB je saopćio da zlato pohranjeno u Bank of Englandu ispunjava međunarodne standarde tržišta, zbog čega se u kriznim situacijama može najbrže staviti u upotrebu. Nasuprot tome, zlato koje se čuva u New Yorku i Ottawi ne bi se moglo jednako brzo mobilizirati u slučaju vanredne situacije.

„Ovim premještanjem poboljšali smo utrživost naših zlatnih rezervi. Očekujemo da ih nikada nećemo morati koristiti, ali moramo ojačati svoju otpornost i pripravnost“, izjavio je guverner DNB-a Olaf Sleijpen,piše Vijesti

Premještena količina predstavlja nešto više od četvrtine od približno 313 metričkih tona zlata koje je DNB držao u New Yorku i Ottawi.

Nakon premještanja, London je postao lokacija za 32,1 posto ukupnih zlatnih rezervi DNB-a, dok se 30,8 posto nalazi u trezoru centralne banke u Zeistu u Nizozemskoj. Po 18,5 posto rezervi nalazi se u New Yorku i Ottawi. DNB ukupno posjeduje 612,4 metričke tone zlata.

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