Kos otkazala posjetu Beogradu, razlog sahrana Mladića?

Kos je trebalo da boravi u Beogradu samo dva dana nakon sahrane Ratka Mladića, u Hagu osuđenog za genocid i ratne zločine.

Nije poznat razlog njenog nedolaska u Beograd.

Evropska komisija saopštila je prošlog petka da je na vlastima Srbije kakvu će ulogu imati u sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića, ali i istakla da je veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s najosnovnijim evropskim vrijednostima i da za njega nema mjesta ni u Uniji, ni u zemljama koje su kandidati za članstvo.

O njenom dolasku u Beograd nedavno je govorio i predsjednik Srbije. Vučić je 25. avgusta na pitanje novinara da prokomentariše izjavu Marte Kos da je promjena metodologije pridruživanja Uniji neophodna jer EU nisu potrebni ne “trojanski konji”, rekao da oni rade svoj posao i štite sebe,pišu Vijesti

“Da sam cinik i da sam pomalo nepristojan, ja bih rekao da bi Marta Kos više voljela da vidi neke ovce, a ne konje, ali nisam, pa neću to da kažem. Nek’ oni svoj posao rade, nek’ oni sebe štite. Nisu im potrebni ni trojanski, ni ovakvi, ni onakvi konji, njima ništa nije potrebno. Sami su sebi dovoljni”, rekao je tada Vučić.

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