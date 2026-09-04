Potresni detalji nesreće u Cazinu: Ljekari napustili domove, 15 hirurga spašavalo dječije živote

Nakon teške saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila i u kojoj je teško povrijeđeno troje djece, na Facebooku se oglasio S.B., iznoseći potresne detalje noći koja je, kako navodi, iza mještana ostavila scene koje će teško ikada zaboraviti.

Prema njegovim navodima, troje djece iz jedne porodice teško je stradalo nakon što je na njih naletio automobil kojim je, kako tvrdi S.B., upravljao alkoholizirani vozač.

– Iza većine nas je najstrašnija noć u životu. Slike i scene koje se ne zaboravljaju i koje mijenjaju živote svih nas – naveo je.

Herojska reakcija

Posebnu zahvalnost uputio je uposlenicima Kantonalne bolnice „Dr Irfan Ljubijankić“ u Bihaću, koji su tokom noći učinili sve kako bi spasili živote teško povrijeđene djece.Kako je napisao, čak 15 hirurga odazvalo se na jedan poziv i došlo na svoja radna mjesta. U zbrinjavanju djece učestvovali su ortopedi, neurolozi, anesteziolozi, medicinski tehničari i drugo medicinsko osoblje.

Prema njegovim riječima, pojedini zdravstveni radnici dolazili su direktno od svojih kuća, a borba za živote djece odvijala se istovremeno u tri operacione sale. S.B. navodi i da su mu zdravstveni radnici kazali kako se sa povredama takve težine nisu susretali još od ratnog perioda.

Apel za krv i demantij dezinformacija

Istovremeno je upozorio na dezinformacije koje su se nakon nesreće pojavile na pojedinim portalima i društvenim mrežama, među kojima je bila i netačna informacija da je jedno od djece preminulo.

Prema informacijama koje je S.B. objavio, svo troje djece je živo i trenutno stabilno, ali su njihove povrede veoma teške i borba za oporavak još uvijek traje.

Zbog ozbiljności povreda potrebne su i dodatne količine krvi, zbog čega je upućen apel svim građanima koji su u mogućnosti da pomognu. Građani koji žele darovati krv pozvani su da se jave na Odjel transfuziologije Kantonalne bolnice u Bihaću.

Na kraju je upućen i apel javnosti da se suzdrži od neprovjerenih informacija i bespotrebnih komentara te da podršku usmjeri prema povrijeđenoj djeci, njihovim roditeljima i porodicama,piše Avaz

– Umjesto toga, u dovama se sjetite djece, roditelja i porodica stradalih. To nam je sada svima najpotrebnije – poručio je.

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