Uhapšena učenica iz Tuzle koja je nožem napala školske drugarice

Policijska uprava Tuzla/Policijska stanica Istok prijavu je zaprimila u 9.25 sati, nakon dojave da se iz dvorišta škole na području Tuzle čuje galama.

„Izlaskom patrole policije na mjesto događaja utvrđeno je da je djevojčica (2011) nanijela povrede hladnim oružjem druge dvije djevojčice (2012), koje su vozilom Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla prevezene u JZU UKC Tuzla, gdje im je ukazana medicinska pomoć, te je u toku utvrđivanje stepena povreda“, saopćila je Adnana Sprečić, portparol MUP-a Tuzlanskog kantona.

Direktorica Osnovne škole “Gornja Tuzla” Azra Feukić kazala je da su povrijeđene učenice zadobile povrede u predjelu ruku, te da im je pomoć pružena odmah nakon incidenta,pišu Vijesti

„Povrijeđenim učenicama je odmah pružena odgovarajuća pomoć i zbrinjavanje, te su, prema informacijama kojima škola raspolaže, stabilnog zdravstvenog stanja“, kazala je Feukić.

Policija nastavlja rad na dokumentovanju događaja, a više informacija o okolnostima incidenta očekuje se nakon provedenih službenih radnji. Imajući u vidu da su sve djevojčice maloljetne, policija i postupa na način da daje šture informacije.

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