Dragan i Marko radili su u vikendici, a onda se preko noći dogodila tragedija

Prema riječima mještana, jučer su radili na adaptaciji vikendice u Banji Koviljači na obali Drine, ali budući da nisu uspjeli dovršiti planirane radove, odlučili su prenoćiti u objektu. Tijela su pronađena jutros, a na mjesto tragedije odmah su izašli pripadnici policije i drugih nadležnih službi. Istraga će utvrditi sve okolnosti događaja.

Sumnja se da je do tragedije došlo zbog trovanja ugljikovim monoksidom iz agregata koji je bio uključen tokom noći, piše Nova.rs.

Društvene mreže preplavile su dirljive poruke onih koji su ih poznavali, a kako kažu radi se o vrijednim i poštenim ljudima.

“Poznavao sam ih obojicu. Vrlo dobri ljudi, pošteni momci. Vrijedni. Marko je jako volio Drinu i ribolov. Dragan je uvijek volio šalu. Počivajte u miru, dragi moji prijatelji“.

