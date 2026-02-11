Region

Dragan i Marko radili su u vikendici, a onda se preko noći dogodila tragedija

Objavljeno prije 49 minuta

Dragan Pavlović (1994.) i Marko Glišić (1992.), obojica s područja Loznice u Srbiji, umrli su, kako se sumnja, od posljedica trovanja ugljikovim monoksidom iz generatora u vikendici.

Prema riječima mještana, jučer su radili na adaptaciji vikendice u Banji Koviljači na obali Drine, ali budući da nisu uspjeli dovršiti planirane radove, odlučili su prenoćiti u objektu. Tijela su pronađena jutros, a na mjesto tragedije odmah su izašli pripadnici policije i drugih nadležnih službi. Istraga će utvrditi sve okolnosti događaja.

Sumnja se da je do tragedije došlo zbog trovanja ugljikovim monoksidom iz agregata koji je bio uključen tokom noći, piše Nova.rs.

Društvene mreže preplavile su dirljive poruke onih koji su ih poznavali, a kako kažu radi se o vrijednim i poštenim ljudima.

“Poznavao sam ih obojicu. Vrlo dobri ljudi, pošteni momci. Vrijedni. Marko je jako volio Drinu i ribolov. Dragan je uvijek volio šalu. Počivajte u miru, dragi moji prijatelji“.


