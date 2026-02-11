Alarmantni podaci: Više droge i municije nego lani

Podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za portal “Avaza” pokazuju da je u januaru ove godine značajno povećana količina nekih od narkotika, kao i znatno više pištolja i municije nego prošle godine.

Objedinjeni podaci MUP-a o aktivnostima usmjerenim na suzbijanje nelegalnog posjedovanja oružja i trgovine opojnim drogama za januar 2026. godine, uz uporedne pokazatelje za isti period prošle godine, govore da su policijski službenici Uprave policije MUP-a KS tokom januara 2026. godine oduzeli su značajne količine narkotika, među kojima dominira amfetamin.

Najviše amfetamina

U januaru ove godine zaplijenjeno je heroin – 1,18 grama, amfetamin – više od 3,6 kilograma i 76 paketića, marihuana – više od 800 grama i 17 paketića, kanabis (sjemenke) – 8 grama, ekstazi – 2,77 grama i 39 komada. U istom periodu 2025. godine oduzeto je I heroin – 1 paketić, amfetamin – više od 360 grama, marihuana – više od 500 grama i 13 paketića, ekstazi – 21 gram, speed – 12 paketića

Podaci pokazuju višestruko povećanje zaplijenjene količine amfetamina u odnosu na januar prošle godine, dok je količina oduzetog ekstazi bila veća u 2025. godini.

Više pištolja I municije

Kada je riječ o oružju, tokom januara 2026. godine policija je privremeno oduzela:

dvije puške, 21 pištolj, tri ručne bombe, 17 noževa i sličnih predmeta, sedam boksera, šest predmeta pogodnih za nanošenje tjelesnih povreda, 1.331 komad municije različitog kalibra

U uporednom periodu 2025. godine oduzeto je pet pušaka, 10 pištolja, tri ručne bombe , devet noževa, 56 predmeta pogodnih za nanošenje tjelesnih povreda, 98 komada municije različitog kalibr,piše Avaz

Iz dostavljenih podataka vidljivo je da je ove godine zaplijenjeno znatno više pištolja i municije, dok je lani evidentiran veći broj oduzetih pušaka i drugih predmeta pogodnih za nanošenje povreda.

Podaci za februar uskoro

Iz MUP-a KS navode da će podaci za februar 2026. godine biti dostupni po završetku mjeseca. Informacije o ukupnom broju provedenih akcija, kao i o broju osoba lišenih slobode i podnesenih izvještaja nadležnom tužilaštvu, nisu precizirane u dostavljenom odgovoru.

