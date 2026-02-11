Najava skandala u Mađarskoj? Objavljena slika spavaće sobe i natpis “Coming soon”

…radnaimark.hu pojavila zagonetna internetska stranica na kojoj je samo crno-bijela fotografija praznog kreveta, snimljena iz gornjeg kuta sobe, uz natpis “coming soon”, odnosno “uskoro”.

Nedugo zatim u propagandnim mađarskim medijima počeli su se širiti članci o “glasinama” prema kojima su potpredsjednik stranke Tisza Márk Radnai i Péter Magyar sudjelovali u orgijama te da će se upravo snimka tog događaja uskoro objaviti na stranici, piše 444.hu.

Stranka Tisza Párt je mađarska oporbena politička opcija koju je 2024. preuzeo i transformirao bivši član vladajućeg Fidesza Péter Magyar. Nakon razlaza s premijerom Viktorom Orbánom, Magyar se profilirao kao jedan od najglasnijih kritičara vlasti, a Tisza je u kratkom roku počela bilježiti snažan rast potpore, posebno među urbanim i mlađim biračima.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj trebali bi se održati 12. travnja. Orban se prvi put u 16 godina na vlasti suočava s opasnim suparnikom. Magyarova Tisza već više od godinu dana značajno vodi pred Orbanovim Fideszom u anketama javnog mnijenja.

Javio se i sam Radnai

Novinare je kontaktirao sam Márk Radnai. Rekao je da, iako se u posljednje vrijeme često selio, soba s fotografije ne pripada nijednom od njegovih stanova. Tvrdi da mu je prostorija potpuno nepoznata. Dodao je i kako je posljednjih mjeseci čuo da ga se pokušava povezati s homoseksualnom aferom, no na to nije htio reagirati jer, kako kaže, nije homofob.

“Što god da objave, mogu to odmah demantirati jer nisam imao nikakvu vezu koja bi na bilo kojoj razini mogla biti predmet javnog interesa”, poručio je.

Prema Radnaijevom mišljenju, cijela je “akcija” tempirana za današnju drugu godišnjicu intervjua koji je Péter Magyar dao za Partizán. Otkrio je i da je proteklih tjedana, kada je postao kandidat u Esztergomu, htio zaštititi internetsku adresu sa svojim imenom, no tada je shvatio da ju je netko već zakupio. Podaci o domeni pokazuju da je adresu radnaimark.hu privatna osoba registrirala prije više od godinu dana, 30. prosinca 2024.

Magyar tvrdi da ga Fidesz ucjenjuje intimnim snimkama

Na cijeli slučaj na Facebooku je reagirao i predsjednik Tise, Péter Magyar. U svojoj objavi podsjetio je da će danas biti druga obljetnica njegovog intervjua za Partizán iz 2024., koji je označio početak njegove oporbene karijere.

“Očito je i za Fidesz ovo simboličan dan jer se tada uzdrmala njihova do tada nepokolebljiva vlast. I pripremaju se za to. Ne onako kako bi to činili normalni ljudi, recimo suočavanjem i isprikom, već ucjenama i prijetnjama. Dugo me ucjenjuju i prijete mi video snimkama i diskreditacijom, a čini se da će na obljetnicu pokrenuti dosad neviđenu kampanju u ruskom stilu”, napisao je Magyar.

Naveo je i da je mnogim novinarima poslana poveznica na stranicu na kojoj se vidi soba s postavljenim kamerama.

“Pretpostavljam da planiraju objaviti snimku, koju su zabilježile tajne službe i koja je možda montirana, na kojoj se vidimo ja i moja tadašnja partnerica tijekom intimnog čina. Što time žele postići, osim skretanja pozornosti s tvornice smrti u Gődu i uloge Orbánove vlade u tome, ne znam”, dodao je.

“Neću popustiti nikakvim ucjenama”

Péter Magyar poručio je da neće popustiti pred ucjenama.

“Da, ja sam 45-godišnji muškarac i imam seksualni život. S punoljetnom partnericom. Imam i troje maloljetne djece, o kojima ova podla ‘obiteljski prijateljska’ vlast očito ne mari. Ali dobro je da svi znaju, ni do sada ni ubuduće neću popustiti nikakvim ucjenama. Nisam ja ukrao 650 milijardi iz Narodne banke, nisam ja pomilovao pomagača pedofila, nisam ja sudjelovao u uništavanju života tisuća djece pod državnom skrbi niti u narušavanju zdravlja desetaka tisuća naših sugrađana”, napisao je.

Svoju objavu zaključio je porukom vladajućima: “Dragi uplašeni Fideszovci, samo dajte, objavite sve, montirajte po volji, ja neću popustiti ni ucjenama ni prijetnjama. Ni mađarskoj političko-ekonomskoj mafiji, ni članovima međunarodne mreže koja ih podržava. Mađarska nije na prodaju i nema te cijene za koju bih izdao svoje sugrađane.”

Facebook komentari