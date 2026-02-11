Admir Čavalić napustio stranku za BiH

Brojni članovi Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) u Tuzlanskom kantonu donijeli su odluku o napuštanju tog političkog subjekta.

Naime, potpredsjednik SBiH i načelnik općine Čelić Admir Hrustanović, zajedno s predsjednikom Gradskog savjeta SBiH Tuzla i federalnim poslanikom Admirom Čavalićem donijeli su odluku o napuštanju stranke. Isto su uradili i svi općinski vijećnici, predsjednici i većina članova općinskih i gradskih savjeta iz Čelića, Tuzle, Kalesije, Kladnja i Doboj Istoka, kao i članovi savjeta iz drugih sredina Tuzlanskog kantona.

Kako navode u zajedničkom saopćenju, razlog napuštanja stranke je kontinuirano kršenje Statuta, potpuni nestanak unutrašnje demokratije i pretvaranje SBiH u privatni politički projekat uskog kruga ljudi.

Posebno ističu grubo kršenje Statuta prilikom nedavnog izbora rukovodstva SBiH TK, kada je, kako su rekli, suprotno Statutu, tajno glasanje promijenjeno u javno, s ciljem političkog pritiska i kontrole članova pri glasanju.

“Nećemo biti politički privjesak bilo kojeg pojedinca niti saučesnici u zakulisnim dogovorima koji nemaju veze s ideologijom i vrijednostima SBiH, niti s vizijom njenog osnivača Harisa Silajdžića”, naveli su.

Kao dodatni dokaz samovolje rukovodstva navode izbacivanje Mirsada Muhamedbegovića, bivšeg ministra u Vladi TK, jednog od osnivača stranke i dugogodišnjeg predsjednika Gradskog odbora SBiH Tuzla.

Ističu i, kako kažu, inicijalno neprihvatanje statutarne Skupštine i izbora Admira Čavalića za predsjednika Gradskog odbora SBiH Tuzla, jer je rukovodstvo stranke izdalo naredbu da predsjednik gradskog odbora mora biti Žarko Vujović.

U saopćenju se ističe da danas u SBiH ne postoji ni minimum unutrašnje demokratije te da ključne odluke donosi uzak krug ljudi, bez rada stranačkih organa i bez uvažavanja članstva.

Forsiraju se podobni, a ne sposobni. Također navode da je rukovodstvo stranke, na čelu sa Semirom Efendićem, dovelo do toga da SBiH nema partnerske odnose ni sa jednom političkom strankom – ni ljevice, ni desnice, ni centra.

Kao posljedicu takve politike navode i konkretne gubitke, od izbora 2022. godine, SBiH je izgubila sedam kantonalnih poslanika, federalnog poslanika, jednog načelnika i 15 vijećnika, uključujući i one u velikim gradovima poput Zenice i Bihaća.

“Naša odluka nije trenutna, već rezultat dugotrajnog urušavanja svega onoga zbog čega je SBiH osnovana. Svoj politički put nastavljamo slobodni, dosljedni i uspravni”, navodi se u saopćenju. Kako su zaključili, javnost će uskoro biti dodatno informisana o daljnjim napuštanjima SBiH u Tuzlanskom kantonu i šire.

