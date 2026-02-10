Dnevni horoskop za srijedu 11. februar

Ovan (21.3. – 19.4.)

Danas osjećate snažan priliv energije. Mjesec vas podstiče na akciju, ali pazite da u komunikaciji sa saradnicima ne budete previše direktni. Partner očekuje više pažnje – sitnica će značiti mnogo.

Bik (20.4. – 20.5.)

Fokus je na finansijama. Moguć je neočekivani trošak vezan za dom, ali nemojte paničiti. U ljubavi uživate u stabilnosti, mada bi slobodni Bikovi mogli dobiti zanimljivu poruku od osobe iz prošlosti.

Blizanci (21.5. – 20.6.)

Vaša rječitost je danas na vrhuncu. Idealno je vrijeme za pregovore ili rješavanje nesporazuma. Zdravlje je dobro, ali pripazite na kvalitet sna – previše razmišljanja vam ne da mira.

Rak (21.6. – 22.7.)

Osjećate se pomalo povučeno. Danas vam više prija mirna atmosfera u krugu porodice nego društvena dešavanja. Slušajte svoju intuiciju kada je u pitanju jedan poslovni prijedlog.

Lav (23.7. – 22.8.)

Društveni život cvjeta. Prijatelji vas pozivaju na druženje, a vi blistate u svakom razgovoru. Na poslu se od vas traži kreativno rješenje – ne ustručavajte se da pokažete svoj talenat.

Djevica (23.8. – 22.9.)

Ambiciozni ste i usmjereni na karijeru. Nadređeni primjećuju vaš trud, što bi uskoro moglo donijeti rezultate. U ljubavi, pokušajte manje kritikovati partnera i više se fokusirajte na zajedničke ciljeve.

Vaga (23.9. – 22.10.)

Danas žudite za novim spoznajama. Idealno je vrijeme za planiranje putovanja ili početak nekog kursa. Slobodne Vage osjećaju privlačnost prema osobi koja nije iz njihovog bliskog okruženja.

Škorpija (23.10. – 21.11.)

Duboke emocije isplivavaju na površinu. Dan je pogodan za rješavanje pravnih ili imovinskih pitanja. U partnerskim odnosima potrebna je iskrenost – nemojte potiskivati ono što vas muči.

Strijelac (22.11. – 21.12.)

Odnosi sa drugima su u fokusu. Bilo da se radi o poslovnom partnerstvu ili braku, potreban je kompromis. Vedri ste i optimistični, što će privući ljude u vašu blizinu.

Jarac (22.12. – 19.1.)

Zatrpani ste obavezama, ali vaša disciplina vas spašava. Pripazite na zdravlje – pad imuniteta je moguć zbog stresa. Kratka šetnja na svježem vazduhu bi vam itekako prijala.

Vodolija (20.1. – 18.2.)

Ovo je vaš dan za zabavu i kreativnost. Ako se bavite hobijem, osjetit ćete veliku inspiraciju. U ljubavi su moguća prijatna iznenađenja i romantični susreti koji će vam popraviti raspoloženje.

Ribe (19.2. – 20.3.)

Emotivni ste i osjetljivi na raspoloženje ukućana. Posvetite se uređenju doma ili rješavanju nekog porodičnog pitanja. Intuicija vam je pojačana, vjerujte svojim snovima.

