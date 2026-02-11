Piloti i kabinsko osoblje Lufthanse stupaju u štrajk

Štrajl su najaviliu sindikat kabinskog osoblja UFO i sindikat pilota Vereinigung Cockpit (VC), saopćila je Lufthansa.

Sindikat kabinskog osoblja UFO rekao je da je obavijest o štrajku uvedena nakon što uprava odbija pregovorati s njima u vezi uvjeta rada i penzija.

Članovi UFO-a koji rade za regionalnu podružnicu Lufthansa CityLine bit će pogođeni najavljenim zatvaranjem, a operacije i osoblje očekuje se da budu premješteni u novu podružnicu,pišu Vijesti

VC je naveo da će se piloti iz putničkih i cargo operacija Lufthanse pridružiti 24-satnom štrajku nakon što je ukupno sedam rundi pregovora ostalo bez opipljivog rezultata.

– Voljeli bismo izbjeći eskalaciju – rekao je predsjednik VC-a Andreas Pinheiro, okrivljujući Lufthansu za štrajk.

Prema navodima DW-a, štrajk bi mogao pogoditi sve njemačke aerodrome, uključujući glavne međunarodne čvorove Frankfurt i Minhen.

Štrajk bi mogao poremetiti putne planove hiljada putnika, uključujući i one koji putuju na godišnju Minhensku sigurnosnu konferenciju, koja počinje u petak.

