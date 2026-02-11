GORI NEBO IZNAD IRANA: Slavlje će trajati dugo u noć… VIDEO

Građani Irana na 47. godišnjicu Islamske revolucije u srijedu su s krovova svojih domova u 21.00 sat po lokalnom vremenu uzvikivali “Bog je najveći”, kao znak jedinstva i obnove odanosti revoluciji.

Svake godine u ovo vrijeme, posebno u noći na 11. februar, evocira se sjećanje na pobjedu Islamske revolucije koju je 1979. godine predvodio imam Ruhullah Homeini.

U Iranu se svake godine održavaju razne proslave u okviru desetodnevnog perioda, koji je počeo povratkom imama Homeinija u Iran 1. februara i traje do 11. februara, dana kada je revolucija ostvarila pobjedu.

⚡️⭕️ Iran: Lighting the Milad Tower on the occasion of celebrating the anniversary of the victory of the Islamic Revolution pic.twitter.com/U1mAOuxTBA — Middle East Observer (@ME_Observer_) February 10, 2026

Ova praksa simbolizuje nacionalno jedinstvo i reafirmaciju revolucionarnih vrijednosti među iranskim građanima.

Najveći vatromet u zemlji održan je večeras tačno u 21.00 sat u kompleksu Milad Tower u Teheranu, što se poklopilo sa sličnim proslavama širom zemlje. Ranije danas, uprava Milad Towera je objavila da bi se tokom događaja, u područjima oko tornja, mogli čuti zvukovi slični eksplozijama od vatrometa.

Uvjerili su građane da nema razloga za zabrinutost, jer su ovi zvukovi dio svečanosti i proslave 11. februara (22. Bahmana).

🔥Iran. Coinciding with the 47th anniversary of the victory of the Islamic Revolution and on the night of February 12, Tehran's Milad Tower was illuminated.The people celebrate in the streets. pic.twitter.com/pO5nBcKzO6 — Abraracursix abdala (@Abraracurs64713) February 10, 2026

Osim toga, najveći pješački most u zemlji osvijetljen je bojama iranske zastave kako bi se obilježila godišnjica pobjede Revolucije. Tim povodom, most Tabiat večeras je prikazao tri boje nacionalne zastave.

Tehran illuminated by fireworks on eve of February 10; Tabiat Bridge turns into colors of Iranian flaghttps://t.co/22Tj8GMuoq pic.twitter.com/LqQTBdC3zd — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) February 10, 2026



Most Tabiat, dug 270 metara, prepoznat kao jedna od istaknutih urbanih znamenitosti glavnog grada, svake godine ispunjava svoju društvenu odgovornost isticanjem važnih događaja i javnih prilika kako bi se aktivirali nacionalni osjećaji.

Facebook komentari