GORI NEBO IZNAD IRANA: Slavlje će trajati dugo u noć… VIDEO

Objavljeno prije 1 sat

Građani Irana na 47. godišnjicu Islamske revolucije u srijedu su s krovova svojih domova u 21.00 sat po lokalnom vremenu uzvikivali “Bog je najveći”, kao znak jedinstva i obnove odanosti revoluciji.

Svake godine u ovo vrijeme, posebno u noći na 11. februar, evocira se sjećanje na pobjedu Islamske revolucije koju je 1979. godine predvodio imam Ruhullah Homeini.

U Iranu se svake godine održavaju razne proslave u okviru desetodnevnog perioda, koji je počeo povratkom imama Homeinija u Iran 1. februara i traje do 11. februara, dana kada je revolucija ostvarila pobjedu.

Ova praksa simbolizuje nacionalno jedinstvo i reafirmaciju revolucionarnih vrijednosti među iranskim građanima.

Najveći vatromet u zemlji održan je večeras tačno u 21.00 sat u kompleksu Milad Tower u Teheranu, što se poklopilo sa sličnim proslavama širom zemlje. Ranije danas, uprava Milad Towera je objavila da bi se tokom događaja, u područjima oko tornja, mogli čuti zvukovi slični eksplozijama od vatrometa.

Uvjerili su građane da nema razloga za zabrinutost, jer su ovi zvukovi dio svečanosti i proslave 11. februara (22. Bahmana).

Osim toga, najveći pješački most u zemlji osvijetljen je bojama iranske zastave kako bi se obilježila godišnjica pobjede Revolucije. Tim povodom, most Tabiat večeras je prikazao tri boje nacionalne zastave.


Most Tabiat, dug 270 metara, prepoznat kao jedna od istaknutih urbanih znamenitosti glavnog grada, svake godine ispunjava svoju društvenu odgovornost isticanjem važnih događaja i javnih prilika kako bi se aktivirali nacionalni osjećaji.


