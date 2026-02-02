Milanović o dočeku rukometaša: Nezakonit i piratski čin Vlade Republike Hrvatske

Nakon što je Vlada Republike Hrvatske preuzela organizaciju današnjeg dočeka rukometaša, na kojem bi trebao nastupiti Marko Perković Thompson, uslijedila je oštra reakcija predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića.

– Zaključak Vlade Republike Hrvatske, na temelju kojeg je uzurpirala organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, neustavan je, nezakonit i piratski čin za čije donošenje ne postoji nikakva pravna osnova – poručio je Milanović.Istakao je da je iz takvog, kako je naveo, neustavnog i nezakonitog postupanja Vlade Republike Hrvatske proizašla i nezakonita primjena policijske sile protiv komunalnih službi Grada Zagreba, koje su bile spriječene u obavljanju svojih zakonom jasno propisanih nadležnosti.

– Vlada Republike Hrvatske provela je svjesnu destrukciju ustavnog poretka, uz prethodno izmišljanje pravne osnove za svoje postupanje i za postupanje policije. Takvo djelovanje Vlade Republike Hrvatske predstavlja otimanje države i beskrupulozno izazivanje podjela među hrvatskim ljudima. Za to je odgovoran predsjednik HDZ-a Andrej Plenković – zaključio je Milanović.Podsjetimo, sinoć je bilo planirano da navijači na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu dočekaju rukometaše Hrvatske, koji su osvojili bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu. Iz Hrvatskog rukometnog saveza zatraženo je da na dočeku nastupi Marko Perković Thompson,piše Avaz

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević nije dao saglasnost za takav program, nakon čega su rukometaše sinoć oko tri sata iza ponoći dočekali navijači na Aerodromu “Franjo Tuđman”.

Organizaciju zvaničnog dočeka potom je preuzela Vlada Republike Hrvatske.

