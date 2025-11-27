Vlada Hrvatske izdvojila 3,4 miliona eura za Hrvate u BiH i Srbiji

Vlada Republike Hrvatske odlučila je i ove godine finansijski podržati projekte od strateškog značaja za Hrvate izvan zemlje.

Za šest projekata, pet u Bosni i Hercegovini i jedan u Srbiji i, danas je osigurano 3,4 miliona eura.

Među projektima su dogradnja i opremanje Hrvatske bolnice “Dr. fra Mato Nikolić” u Travniku (500.000 eura), obnova Gimnazije “fra Dominik Mandić” u Širokom Brijegu (750.000 eura), te dva projekta Banjalučke biskupije – sanacija samostana “Marija Zvijezda” i izgradnja crkve “Sv. Josipa” u Drvaru (225.000 eura). Podršku će dobiti i Udruga “Mir International” iz Mostara za Memorijalni centar “Groblje Mira na Bilama” (225.000 eura),pišu Vijesti

Odluka Vlade Hrvatske omogućava daljnji razvoj obrazovnih, kulturnih i zdravstvenih projekata koji doprinose očuvanju identiteta hrvatske zajednice izvan Hrvatske, naveli su nakon sjednice.

