Vlada RH objavila koliko je još novca potrošila na Hrvate u BiH

Strateški projekti za Hrvate izvan RH

Usvojenom odlukom Vlada nastavlja financijski podupirati projekte dogradnje i opremanja Hrvatske bolnice “Dr. fra Mato Nikolić”, poboljšanja standarda studenata u Sarajevu, obnove gimnazije fra Dominik Mandić Široki Brijeg, Memorijalni centar Groblje Mira na Bilama, “Gradi mlin gdje je voda – 7 Matica” te dva projekta Banjalučke biskupije. Projekti su to koje je Vlada prošle godine proglasila strateškima za Hrvate izvan RH.

Za projekt dogradnje i opremanja Hrvatske bolnice “Dr. fra Mato Nikolić” u Travniku Vlada je odobrila isti iznos potpore za ovu godinu kao i lani 500.000 eura. Projekt se odnosi na dogradnju dva bloka/lamele, s obzirom na to da se kapacitet objekta bolnice s dosadašnjih šest blokova/lamela pokazao nedostatnim, a čime će bolnica dobiti novi Odjel dermatologije i tako povećati broj postojećih zdravstvenih usluga, ali i proširiti ambulantni prostor.

Nakon što su prošle godine Gradu Široki Brijeg dodijelili milijun eura, Vlada i u ovoj godini s dodatnih 750.000 eura nastavlja podupirati projekt obnove gimnazije fra Dominik Mandić Široki Brijeg, koja je stradala u požaru i poplavama 2024. godine.

Za dva projekta Banjalučke biskupije – sanaciju samostana “Marija Zvijezda” kako bi se pretvorio u Duhovni centar te izgradnju nove crkve sv. Josipa u Drvaru osiguran je nastavak potpore u iznosu 225.000 eura. Prošle je godine Vlada odobrila 180.000 eura.

Nakon prošlogodišnje potpore od 350.000 eura, udruga Mir International iz Mostara u ovoj godini dobiva potporu od 225.000 za nastavak projekta “Memorijalni centar Groblje Mira na Bilama”.

Projekt “Gradi mlin gdje je voda – 7 Matica” Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, Vlada nastavlja podupirati u istom iznosu kao i prošle godine, pa je tako osigurano dodatnih 1,2 milijuna eura.

Sredstva za sve navedene projekte osigurana su u proračunu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH za ovu godinu.

Izmjena odluke o proglašenju strateških projekata

Vlada je na sjednici izmijenila odluku o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske kojom je u svibnju Hrvatskom nacionalnom vijeću u Republici Srbiji (HNV) za projekt “Program razvoja poljoprivrede” hrvatske zajednice u Republici Srbiji dodijeljen iznos od 500.000 eura, a kojom Fondacija za razvoj hrvatske zajednice u Republici Srbiji “Cro-fond” postaje nositelj navedenog projekta.

“Utvrđeno je da HNV, sukladno odredbama Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina Republike Srbije, kao područje djelovanja ne može provoditi projekte iz poljoprivrede”, pojasnio je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas, prenosi Index.

