Region

Grad Zagreb rasprodaje polovne automobile, koštaju kao bicikli

5.9K  
Objavljeno prije 2 sata

Grad Zagreb na javnoj aukciji prodaje sedam polovnih automobila koje su vlasnici predugo ostavili na javnim parkinzima, zbog čega su postali vlasništvo grada.

Inače, praksa je da vlasnici vozila imaju rok od 11 dana da preuzmu ostavljeno vozilo, a ako i nakon toga ne reaguju, njihovi četvorotočkaši idu na deponiju ili na aukciju, u zavisnosti od toga u kakvom su stanju.

A aukciji će se naći sedam automobila, a svi su stariji više od 21 godinu. Koštaće od 300 evra do 1.140 evra.

Prodaje se Opel Corsa 1.2 16V, godine proizvodnje 1998, broja šasije: W0L0SBF08X4037940, čija je vrijednost procijenjena na 300 evra. Za 500 evra može se nabaviti Fiat Punto 1.9 JTD, godine proizvodnje 2002, broja šasije: ZFA18800004567483, prenosi Jutarnji.hr.

Prodaju se još dva Punta čija se vrijednost procjenjuje na 350 evra. Oba su serije 12SX 3V, samo što je jedan proizveden 2001, a drugi 2002. godine.

Na aukciji i Volvo i Tomos
Na aukciji će se moći kupiti i Volvo S40 proizveden 1997. godine, broja šasije: YV1VS1822WF154725 za najmanje 320 evra, kao i moped Tomos Sprinter godine proizvodnje 1998, broja šasije: ZZ1A58126WK988533 za 300 evra.

Najskuplji automobil na nadmetanju biće Renault Master 2.5 DCI, godine proizvodnje 2004., broja šasije: VF1FDCUM632594691, procijenjene vrijednosti 1.140 evra.

Iz Grada navode da se radi o vozilima koja su istrošena i tehnički nepouzdana, a održavanje njihove tehničke ispravnosti za dalje korištenje zahtijeva znatna finansijska ulaganja, koja s obzirom na njihovu prosječnu starost i tehničko stanje, nisu ekonomski isplativa.

“S obzirom na navedeno, dalja ulaganja u održavanje i osposobljavanje navedenih vozila za dalju upotrebu smatraju se neisplativim, te se predlaže pristupanje rashodovanju i prodaji istih putem javnog nadmetanja. Početna cijena motornih vozila na javnom nadmetanju je procijenjena vrijednost svakog vozila, a određena je od strane ovlaštenog sudskog vještaka Županijskog suda u Zagrebu za cestovni promet, tehniku i procjenu motornih vozila”, navode iz Grada.

Vrijeme i lokacija aukcije
Neka od vozila koja će se moći kupiti predstavljaju imovinu bez nasljednika koja je, u tom slučaju, postala vlasništvo opštine ili grada na čijem se području nalazila,pišu Nezavisne

Inače, Grad Zagreb je najavio akciju usmjerenu protiv neregistrovanih automobila i olupina koje se nalaze na javnim parkinzima. Vlasnici vozila imali su 11 dana da preuzmu svoje vozilo, a ako i nakon toga vlasnik ne reaguje, njihova bivša imovina ići će ili na deponiju ili na aukciju, u zavisnosti od stanja. Prihod od prodaje vozila biće uplaćen u Budžet Grada Zagreba, a vrijeme i lokacija aukcije još nisu poznati.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh