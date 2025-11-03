Grad Zagreb rasprodaje polovne automobile, koštaju kao bicikli

Inače, praksa je da vlasnici vozila imaju rok od 11 dana da preuzmu ostavljeno vozilo, a ako i nakon toga ne reaguju, njihovi četvorotočkaši idu na deponiju ili na aukciju, u zavisnosti od toga u kakvom su stanju.

A aukciji će se naći sedam automobila, a svi su stariji više od 21 godinu. Koštaće od 300 evra do 1.140 evra.

Prodaje se Opel Corsa 1.2 16V, godine proizvodnje 1998, broja šasije: W0L0SBF08X4037940, čija je vrijednost procijenjena na 300 evra. Za 500 evra može se nabaviti Fiat Punto 1.9 JTD, godine proizvodnje 2002, broja šasije: ZFA18800004567483, prenosi Jutarnji.hr.

Prodaju se još dva Punta čija se vrijednost procjenjuje na 350 evra. Oba su serije 12SX 3V, samo što je jedan proizveden 2001, a drugi 2002. godine.

Na aukciji i Volvo i Tomos

Na aukciji će se moći kupiti i Volvo S40 proizveden 1997. godine, broja šasije: YV1VS1822WF154725 za najmanje 320 evra, kao i moped Tomos Sprinter godine proizvodnje 1998, broja šasije: ZZ1A58126WK988533 za 300 evra.

Najskuplji automobil na nadmetanju biće Renault Master 2.5 DCI, godine proizvodnje 2004., broja šasije: VF1FDCUM632594691, procijenjene vrijednosti 1.140 evra.

Iz Grada navode da se radi o vozilima koja su istrošena i tehnički nepouzdana, a održavanje njihove tehničke ispravnosti za dalje korištenje zahtijeva znatna finansijska ulaganja, koja s obzirom na njihovu prosječnu starost i tehničko stanje, nisu ekonomski isplativa.

“S obzirom na navedeno, dalja ulaganja u održavanje i osposobljavanje navedenih vozila za dalju upotrebu smatraju se neisplativim, te se predlaže pristupanje rashodovanju i prodaji istih putem javnog nadmetanja. Početna cijena motornih vozila na javnom nadmetanju je procijenjena vrijednost svakog vozila, a određena je od strane ovlaštenog sudskog vještaka Županijskog suda u Zagrebu za cestovni promet, tehniku i procjenu motornih vozila”, navode iz Grada.

Vrijeme i lokacija aukcije

Neka od vozila koja će se moći kupiti predstavljaju imovinu bez nasljednika koja je, u tom slučaju, postala vlasništvo opštine ili grada na čijem se području nalazila,pišu Nezavisne

Inače, Grad Zagreb je najavio akciju usmjerenu protiv neregistrovanih automobila i olupina koje se nalaze na javnim parkinzima. Vlasnici vozila imali su 11 dana da preuzmu svoje vozilo, a ako i nakon toga vlasnik ne reaguje, njihova bivša imovina ići će ili na deponiju ili na aukciju, u zavisnosti od stanja. Prihod od prodaje vozila biće uplaćen u Budžet Grada Zagreba, a vrijeme i lokacija aukcije još nisu poznati.

