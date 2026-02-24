Svijet

“Hici upozorenja su ispaljeni”

Objavljeno prije 52 minute

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su danas ispalile upozoravajuće hice na libanonske vojnike u južnom Libanonu, nakon što su libanonski vojnici uspostavili “neusklađeni vojni položaj” u blizini trupa.

Prema IDF-u , vojska je poslala upozorenja Libanonskim oružanim snagama (LAF) nakon što su počele uspostavljati svoj “neusklađeni” stav, izvještava The Times of Israel.

Izraelska vojska kaže da je također kontaktirala “koordinacijske i komunikacijske kanale” i zatražila obustavu rada na položaju LAF-a.

“Nakon što nisu dobili odgovor, izraelske obrambene snage ispalile su upozoravajuće hice kako bi zaustavile aktivnosti”, dodala je vojska.

Libanonske oružane snage ranije su izjavile da su, dok su njihove trupe “uspostavljale promatrački položaj” u blizini granice, “blizina položaja bila izložena vatri s izraelske strane, što se poklopilo s letom izraelskog drona na maloj visini koji je izdavao prijetnje s ciljem prisiljavanja osoblja na odlazak”.

“Zapovjedništvo vojske izdalo je naredbe za pojačanje položaja, ostanak na mjestu i odgovor na izvore vatre”, priopćile su LAF, dodajući da se incident prati u koordinaciji s mehanizmom za praćenje prekida vatre pod vodstvom SAD-a i Privremenim snagama Ujedinjenih naroda u Libanonu.


