“Hici upozorenja su ispaljeni”

Prema IDF-u , vojska je poslala upozorenja Libanonskim oružanim snagama (LAF) nakon što su počele uspostavljati svoj “neusklađeni” stav, izvještava The Times of Israel.

Izraelska vojska kaže da je također kontaktirala “koordinacijske i komunikacijske kanale” i zatražila obustavu rada na položaju LAF-a.

“Nakon što nisu dobili odgovor, izraelske obrambene snage ispalile su upozoravajuće hice kako bi zaustavile aktivnosti”, dodala je vojska.

🇮🇱|🇱🇧 The Israeli army reported that it fired warning shots at Lebanese soldiers who had set up a military outpost without prior coordination in southern Lebanon. This incident highlights ongoing tensions along the Israel-Lebanon border, reflecting the fragile security situation… pic.twitter.com/J4DI3Xv807 — Observe Lebanon (@ObserveLebanon) February 24, 2026

Libanonske oružane snage ranije su izjavile da su, dok su njihove trupe “uspostavljale promatrački položaj” u blizini granice, “blizina položaja bila izložena vatri s izraelske strane, što se poklopilo s letom izraelskog drona na maloj visini koji je izdavao prijetnje s ciljem prisiljavanja osoblja na odlazak”.

“Zapovjedništvo vojske izdalo je naredbe za pojačanje položaja, ostanak na mjestu i odgovor na izvore vatre”, priopćile su LAF, dodajući da se incident prati u koordinaciji s mehanizmom za praćenje prekida vatre pod vodstvom SAD-a i Privremenim snagama Ujedinjenih naroda u Libanonu.

