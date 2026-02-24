Da odustanemo? Nikada

Također je rekao da se zemlja nikada neće odreći svog prava da “koristi dividende mirnodopske nuklearne tehnologije za svoj narod”.

Aragchi je u objavi na društvenoj mreži X rekao da će Iran, oslanjajući se na sporazume postignute u prethodnom krugu, nastaviti razgovore sa SAD-om u četvrtak u Ženevi s odlučnošću da se u najkraćem mogućem roku postigne pošten i ravnopravan sporazum .

Kako kaže, ovo je povijesna prilika za postizanje “neviđenog sporazuma koji se bavi međusobnim problemima i ostvaruje obostrane interese”.

„Sporazum je nadohvat ruke, ali samo ako se diplomaciji da prioritet. Dokazali smo da se nećemo zaustaviti ni pred čim kako bismo hrabro zaštitili svoj suverenitet. Istu hrabrost donosimo i za pregovarački stol, gdje ćemo težiti mirnom rješavanju svih razlika“, rekao je Aragçi.

Kao što je prethodno najavljeno, američki dužnosnici i iranski pregovarači trebali su se u četvrtak sastati u Ženevi kako bi razgovarali o detaljnom iranskom prijedlogu za nuklearni sporazum.

Posljednji krug neizravnih pregovora o iranskom nuklearnom programu između predstavnika Irana i SAD-a održan je 17. veljače u Generalnom konzulatu Omana u Ženevi.

