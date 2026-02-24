Uk neće biti dio nove Vlade KS: Povlačim se iz političkog života do oktobra

Rok za formiranje nove Vlade trenutno je neizvjestan, a njegovu dinamiku će odrediti Skupština KS i politički subjekti koji snose odgovornost za taj proces.

– Ja se iskreno nadam da će biti nova Vlada, odnosno da će biti rekonstrukcija postojeće Vlade ili nove vlade, to je stvarno namjera kakvu sam donio prije nekih sedam dana kada sam podnio ostavku – rekao je Uk za BHT.

Premijer u ostavci potvrdio je da neće biti dijelom novog saziva Vlade i da se povlači iz političkog života do Općih izbora u oktobru ove godine.

– Ovo nije bio neki politički igrokaz koji sam uradio, nego moja namjera da poslušam mlade osobe koje su pokazale interesovanje za ovu tragičnu situaciju koja se desila, pokazale su svoje nezadovoljstvo na sistem, i morao je neko da posluša te mlade osobe, tako sam ja to učinio – dodao je Uk,pišu Vijesti

Od 12. februara, kada se desila tragična tramvajska nesreća u kojoj je poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić, građani, posebno mladi, više puta su izlazili na proteste zahtijevajući sigurnost, odgovornost, smjene, istragu i poboljšanje javnog prevoza.

– Često sam govorio o sigurnosti u Kantonu Sarajevo, subjektivni elemenat građana je onaj pravi koji pokazuje da li su sigurni ili nisu, posebno nakon tragedije koja je zadesila ne samo Sarajevo nego čitavu BiH, jako je glupo i nezahvalno govoriti o sigurnosti. Postoji statistički pokazatelj, postoji stvarna situacija, odnosno naš osjećaj prema problemu o sigurnosti, tako da činimo da sve bude u redu – kazao je Uk.

