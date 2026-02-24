Trump se obraća Kongresu: Tražit će podršku za napad na Iran

Trumpovi savjetnici su ga pozivali da u govoru istakne teme poput ekonomije, imigracije i drugih domaćih politika, ali do sada se fokus tokom priprema ne čini da je bio na tim stvarima. Umjesto toga, pripreme za događaj bile su zasjenjene ogromnim povećanjem američkih vojnih snaga na Bliskom istoku i pripremama za potencijalni konflikt s Iranom koji bi mogao trajati sedmicama, ako Teheran ne postigne dogovor o dugotrajnom sporu oko nuklearnog programa,pišu Vijesti

Trump javnosti do sada nije detaljno objasnio zašto bi mogao SAD uvele u najagresivniju akciju protiv Islamske Republike od njene revolucije 1979. godine.

Na dan prije govora, on je odbacio tvrdnje da neki članovi njegove administracije imaju sumnje oko vođenja rata s Iranom, poručivši da je on taj koji donosi odluke i da bi bilo bolje postići dogovor nego ne, ali da bi, ako dogovor ne bude postignut, to bio “vrlo loš dan za tu zemlju i, nažalost, njen narod”.

