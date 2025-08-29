Studenti u blokadi: “1. septembra smo na ulicama”

Studenti u blokadi na svom zvaničnom Instagram profilu najavili su da će 1. septembra izaći na ulice, pridružujući se srednjoškolcima u blokadi iz više gradova. „1. septembra smo na ulicama, sa našim saborcima srednjoškolcima“, poručili su studenti.

Ovaj izlazak na ulice planiran je u okviru komemorativne šetnje pod nazivom „Srednjoškolci pamte“, kojom se odaje počast žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra, kada je život izgubilo 16 osoba. Organizatori protesta ističu da žele okupiti što veći broj učesnika uz podršku roditelja, dijela nastavnika i studenata u blokadi,piše Vijesti

— Studenti_U_Blokadi (@studentblokade) August 29, 2025

Također, direktorima škola uputili su zahtjev da nastava 1. septembra bude obustavljena za sve učenike, osim za prijem prvaka. Šetnja i protest predstavljaju način da mladi iskažu svoje sjećanje na tragične događaje, ali i podršku aktivizmu i zajedničkim akcijama studenata i srednjoškolaca u zemlji.

Facebook komentari