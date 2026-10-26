Dodik udara na kladionice: Zabrana otvaranja i reklamiranja!

Dodik je poručio da se mora stati na kraj nekontrolisanom širenju kladionica i salona za igre na sreću te da je potrebno uvesti drugačiju regulaciju ove oblasti.”Naravno, svugdje u svijetu to postoji. Naša regulacija podrazumijeva da Vlada već od danas zabrani otvaranje novih salona igara na sreću, postavljanje aparata u drugim ugostiteljskim objektima i reklamiranje tih djelatnosti na bilo kojem javnom mediju”, naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži X.

Istakao je da igre na sreću, iako donose određene prihode u javne finansije, otvaraju i pitanja društvene odgovornosti.

Prema njegovim riječima, cilj predloženih mjera je zaštita javnog interesa i smanjenje negativnih posljedica koje kockanje može imati na društvo.

Dodikov prijedlog obuhvata tri mjere: zabranu otvaranja novih salona za igre na sreću, zabranu postavljanja novih aparata u ugostiteljskim objektima i zabranu reklamiranja kladionica i sličnih djelatnosti u medijima i na društvenim mrežama.

Rad kladionica, posebno njihova blizina školama i utjecaj na mlade, ranije je bio predmet javnih rasprava u RS,pišu Vijesti

U Banjoj Luci je 2024. godine pokrenuta peticija kojom je traženo ograničavanje rada kladionica i kockarnica u blizini obrazovnih ustanova.

Kao jedan od razloga navedena je potreba da se djeca i mladi dodatno zaštite od rizika povezanih s igrama na sreću.

Dodik sada traži šire mjere koje bi obuhvatile otvaranje novih objekata, postavljanje aparata u ugostiteljskim lokalima i reklamiranje ove djelatnosti na području RS.

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