Zašto je Vulin ispao sa Vučićevog spiska nove vlade?

Jednostavno su imali neke komentare o meni lično, održali sastanak na najvišem nivou ministarstava spoljnih poslova svojih zemalja i odlučili da mi zabrane ulazak u zemlje EU“, objašnjavao je Vulin.

Uprkos navodima iz Brisela da „gospodin Vulin ne podliježe restriktivnim mjerama EU“, Vulin je nastojao da to relativizuje, objašnjavajući da ga je zapravo spasio veto Mađarske i Slovačke.

To što Vulinu EU nisu uvedene sankcije ne znači da je on njihov omiljeni lik, baš zbog sopstvenog antievropskog djelovanja i stava da je BRIKS budućnost, a Rusija i Kina jedini prijatelji Srbije. Nedavno je to najdirektnije istakla i Marta Kos, evropska komesarka za proširenje.

„Nadam se da gospodin Vulin više neće biti u novoj Vladi. Jer neko ko se ponaša antievropski ne može istovremeno voditi Srbiju u Europsku uniju“, rekla je Kos.

Godinama unazad, Vulin je u zapadnim zemljama viđen kao kontroverzan član srpske vlade, prije svega zbog svojih uskih veza sa Rusijom.

Dok je 2023. godine bio direktor BIA, Vulin je stavljen na listu sankcija Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država.

A američki senator Kris Marfi, koji se bavi Zapadnim Balkanom i Srbijom, govorio je nedavno da se nada da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić „uvidjeti koliko je Vulin opasan“.

No, sve te izjave sigurno nisu bile presudne u odluci Vučića, da iz spiska članova nove Macutove vlade izostavi svog dugogodišnjeg vjernog saradnika i „prijatelja“i borca protiv „obojenih revolucija“. Odluka se prije može tumačiti kao pokušaj Vučića da, u novim okolnostima koje traju već pet mjeseci u našoj zemlji, poboljša sopstveni imidž na međunarodnoj sceni.

Vulin je izostavljen kako bi Vučić, bar na jednom ekstremnom primjeru pokazao Briselu (odakle i stižu najveće kritike na račun aktuelne vlasti zbog odsustva demokratije) da eto Rusija i Kina nemaju uticaja na formiranje nove Vlade. I da vlast u Srbiji samostalno vodi svoju politiku i bez uticaja Zapada i Istoka,piše

Izostavio je Vulina, ali je ostavio Nenada Popovića, koji takođe slovi za ministra pod „ruskim uticajem“. Izostanak Vulina nadomjestio je njemu sličnim „isključivim “ budućim ministrima koji su mu sada potrebniji da riješe pobunu studenata i uguše glas nezavisnih medija.

A za Vulina će se već naći neko prigodno mjesto, bez obzira na njegovu stučnost. Posljednjih trinaest godina pokazao je da se u sve „jednako dobro razumije“ i u policiju, vojsku, Kosovo, BIA, ali i u rad i zapošljavanje. Ako za njega u Srbiji i ne bude nekog zvučnog mjesta, naći će se u diplomatiji. Svaku Vučićevu odluku „prijatelj“ Vulin će pravilno razumjeti piše Danas

