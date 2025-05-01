BHRT bez plata, doprinosa i zdravstvenog osiguranja: Rješenje se ne nazire

Nakon niza sudskih postupaka protiv Radiotelevizije Republike Srpske, BHRT je ispunio sve što se od njega tražilo, čime su se “prema saznanjima” stekli uslovi da se u Opštinskom sudu u Sarajevu donese odluka o deblokadi računa.Prema zakonskim odredbama, za donošenje odluke ostalo je još dva dana… I dok stanje agonije traje, BHRT-u gase struju, internet i telefonske linije zbog neplaćenih računa, program se održava vanljudskim naporima uz minimalne uslove rada, a bh. vlast posmatra boreći se na predizbornim skupovima za novi komad vlasti. Na odgovornost svih u državnoj vlasti uz čvrstu podršku ukazuju i kolege novinari, odnosno šira medijska zajednica.

“A mi ukazujemo na to da ovako više ne možemo! Zbog činjenice da situacija u BHRT postaje sve kritičnija, Media centar Sarajevo uputio je dopis svih odgovornim u državnoj vlasti, s pitanjem koje konkretne korake će poduzeti kako bi se osigurao opstanak i nesmetano funkcionisanje BHRT-a?”, pitaju iz BHRT-a.

Dok i oni i BHRT čekaju odgovore, iz Delegacije EU u BiH dolazi poruka da je Evropska unija upoznata i duboko zabrinuta zbog kritične situacije s kojom se suočava BHRT te podsjećaju da je ovakvo stanje posljedica neprovođenja Zakona o Javnom RTV sistemu BiH.

“Osiguravanje održivog, predvidivog i zakonom uređenog modela finansiranja je hitno pitanje koje se ne može dalje odgađati. EU ostaje spremna podržati ovaj proces, kao što je to činila i ranije kroz niz tehničkih i stručnih aspekata, međutim, ne možemo biti zamjena za odgovornosti i nadležnosti domaćih institucija”, naveli su.

S druge strane, dio stručne javnosti podsjeća da u BiH djeluju politički subjekti koji rade na rušenju BHRT-a, svjesni njegovog javnog značaja.

Mirza Mehmedović, komunikolog, smatra kako se dovodi u pitanje ukupan demokratski proces BiH.

“Ako nema Javnog servisa postavlja se pitanje koji je taj nadležni komunikacijski sistem koji bi provodio demokratsku i slobodnu komunikaciju, dovodi se u pitanje sloboda izražavanja, komunikacijski interes svih građana, dovodi se u pitanje sam interes javnosti, jer mi znamo čime ustvari Javni servis treba da se bavi. Bojim se da je najveći problem u cijeloj priči što i kolege novinari, nebitno za koji medij rade, koliko je bitno da se sve kolege, svi novinari uključe u ovaj proces spašavanje BHRT”, istakao je Mehmedović.

Neki su ipak svjesni, pa BHRT-u podrška najčešće kolega i uposlenika nevladinog sektora ne izostaje,pišu Vijesti

Novinar Ljupko Mišeljić uviđa:

“Mi govorimo samo o restrukturiranju odnosa prema javnom servisu i postavljanju rješenja koja će omogučiti da novinari, urednici i producenti rade bez pritiska, uz osiguranje normalne egzistencije, rade slobodno, a ne prinuđeno.”

Milica Pralica iz Udruženja građana “Oštra nula” podsjeća kako BHRT nije još jedna medijska kuća, već javni servis građana Bosne i Hercegovine.

“Nedopustivo je da institucije nisu pronašle adekvatno rješnje. da radnici trpe institucionalnu i političku neodgovornost institucija ove države”, podcrtala je Pralica.

A dok rade pod pritiskom, iz BHRT-a podsjećaju da je problem nastao onog trenutka kada je RTRS odlučio ne vršiti raspodjelu sredstava od RTV što je po zakonu dužan. Do danas je tako RTRS prema BHRT-u napravio dug veći od 100 miliona KM.

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