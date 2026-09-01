SAD i Iran razgovarali tri sata: Teheran nudi otvaranje Hormuškog moreuza, evo šta traži

Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku (New York) održani su trosatni razgovori predstavnika Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Da je sastanak održan potvrdio je američki predsjednik Donald Tramp (Trump), dok iz Teherana stižu signali o mogućem ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza ako Vašington ublaži vojni i ekonomski pritisak.Američku stranu predstavljao je specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff), dok je među iranskim zvaničnicima bio ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi). Razgovori su održani uz posredovanje katarskih diplomata. Vitkof je nakon sastanka kazao da je zadovoljan njegovim ishodom.

Tramp je u međuvremenu najavio mogućnost novog susreta u vrlo kratkom roku.

Otvaranje Hormuškog moreuza

Iz Teherana je, prema riječima visokog iranskog zvaničnika koji je govorio za Reuters, stigla ponuda da se Hormuški moreuz ponovo otvori u roku od sedam dana. Kao uslov za to Iran traži ublažavanje američkog vojnog pritiska i ukidanje blokade svojih luka.

Hormuški moreuz ima veliki značaj za svjetsku trgovinu naftom, a njegovo zatvaranje dovelo je do značajnog pada prometa brodova kroz ovaj strateški pomorski prolaz.

Iranski zvaničnik tvrdi da delegacija Teherana koja se nalazi u Njujorku ima ovlaštenje za obnovu diplomatskih pregovora s Washingtonom. Iran je spreman ponovo sjesti za pregovarački sto ukoliko američka strana poduzme konkretne korake kojima bi se smanjio vojni pritisak i okončala blokada.

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Takav stav predstavlja blaži pristup u odnosu na ranije uslove Teherana. Iran je ranije kao dio zahtjeva navodio okončanje američkih vojnih operacija i ukidanje sankcija.

Postoje značajne razlike

Ipak, nije poznato hoće li najnoviji kontakti dovesti do konkretnog sporazuma. Reuters navodi da između Washingtona i Teherana i dalje postoje značajne razlike, dok je jedan američki izvor rekao da su izgledi za postizanje dogovora ograničeni.

Tramp je, obraćajući se Generalnoj skupštini UN-a, istovremeno pozvao druge zemlje da uvedu potpunu ekonomsku izolaciju Iranu. Poručio je i da očekuje dogovor s Teheranom nakon američkih međuizbora koji će biti održani u novembru.

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) ranije je ostavio otvorenom mogućnost razgovora s iranskim zvaničnicima tokom zasjedanja Generalne skupštine UN-a.

Mogući sastanak Pezeškijana i Trampa

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) danas bi se trebao obratiti Generalnoj skupštini UN-a. Njegov eventualni sastanak s Trampom ranije je ocijenjen kao malo vjerovatan zbog dubokih nesuglasica koje i dalje postoje između dvije zemlje.

Pitanje Hormuškog moreuza i dalje je jedna od ključnih tačaka krize. Iran i SAD još nisu postigli dogovor o tome kako bi bio osiguran komercijalni pomorski saobraćaj kroz ovaj strateški prolaz,piše Avaz

Najnoviji razgovori održani su u Njujorku u trenutku intenziviranih diplomatskih napora, ali i novih prijetnji i pritisaka između Teherana i Washingtona.

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