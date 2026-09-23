Ovo su cijene goriva u Evropi, razlike su ogromne

Cijene goriva snažno su porasle diljem Europe, a osobito dizela. Prema najnovijim dostupnim podacima, u 16 od 27 članica Europske unije litra dizela stoji najmanje dva eura, dok je u najskupljim zemljama cijena došla do oko 2,50 eura.

Riječ je o prosječnim cijenama unutar pojedine države, pa konkretna cijena na benzinskoj postaji može biti viša ili niža, ovisno o distributeru i lokaciji.

Dizel u 16 zemalja najmanje dva eura

Najskuplji dizel među članicama EU prema tim podacima ima Finska, gdje prosječna cijena iznosi 2,505 eura po litri. Slijede Danska s 2,502 eura i Nizozemska s 2,494 eura.

U Njemačkoj litra dizela u prosjeku stoji 2,426 eura, u Francuskoj 2,291, Belgiji 2,290, Austriji 2,197, Italiji 2,191, a Litvi 2,184 eura.

Iznad dva eura su i Portugal, Luksemburg, Grčka, Latvija, Estonija i Poljska, dok je u Rumunjskoj cijena točno dva eura.

Po novome je dizel i u Sloveniji iznad dva eura, izvan autocesta stoji 2,012 eura.

Najjeftiniji dizel je na Malti, gdje stoji 1,21 euro po litri. Slijede Španjolska s 1,834 eura i Bugarska s 1,856 eura.

Benzin najskuplji u Danskoj

Velike su razlike i kod benzina.

Najvišu prosječnu cijenu Eurosupera 95 ima Danska, 2,564 eura po litri. Slijede Nizozemska s 2,434 eura, Njemačka s 2,357 i Finska s 2,317 eura.

Više od dva eura litra benzina stoji još u Francuskoj, Grčkoj, Italiji i Portugalu.

Najjeftiniji je ponovno na Malti, gdje litra stoji 1,34 eura. U Švedskoj je cijena 1,514 eura, Bugarskoj 1,620, a na Cipru 1,650 eura.

U Sloveniji stoji 1,748 eura, prenosi index.hr.

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