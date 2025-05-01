Fudbal

Zmajevi trenirali na Koševu, sutra slijedi put u Varšavu

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Objavljeno prije 1 sat

Barbarezovi izabranici odradili treći trening, a poznata je i satnica posljednjih aktivnosti pred duel s Poljskom

Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine danas su na stadionu “Asim Ferhatović Hase” u Sarajevu odradili treći trening u sklopu priprema za predstojeće utakmice UEFA Lige nacija.Izabranici selektora Sergeja Barbareza sutra putuju u Varšavu, gdje će se u petak, 25. septembra, sastati s reprezentacijom Poljske,piše Avaz

Bh. tim po dolasku u glavni grad Poljske očekuju službene medijske aktivnosti i trening na stadionu “PGE Narodowy”, na kojem će biti odigrana utakmica.

Konferencija za medije naše reprezentacije zakazana je za 18:30 sati, dok će Zmajevi na teren izaći pola sata kasnije, u 19 sati.

Prije bh. selekcije svoje obaveze na istom stadionu obavit će domaćini. Konferencija za medije reprezentacije Poljske počinje u 16:15, a njihov trening zakazan je za 17 sati.

Gostovanje u Varšavi bit će prvi izazov za Zmajeve u ovom ciklusu Lige nacija, nakon kojeg slijedi utakmica protiv Rumunije.


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