Naučnici o “Godzilla” El Niñu: Izazvat će 450.000 smrti u šest mjeseci

Ta brojka ne uključuje preuranjene smrti koje su već posljedica rasta temperature uslijed klimatskih promjena, piše Guardian. Posljedice će se osjetiti širom svijeta, od Indonezije i Indije do Nigerije i SAD-a. Predviđa se i velik broj smrti zbog suša, šumskih požara i poplava, pojava koje redovno prate El Niño.

El Niño koji trenutno zagrijava planet u ponedjeljak je premašio dosad najviše zabilježene temperature za taj fenomen, i to nekoliko mjeseci prije očekivanog vrhunca. Vrućina je toliko veća od svih prijašnjih pojava da su je naučnici opisali kao “zapanjujuću” i “nivo Godzille”. Riječ je o prirodnom klimatskom događaju, ali globalno zagrijavanje može dodatno pojačati njegove učinke.

Procjene smrtnosti od vrućine izrađene su na regionalnom nivou. Istraživači ističu da projekcije precizno pokazuju gdje je potrebno uvesti zaštitne mjere kako bi se spasili životi. Te akcije uključuju bolju prognozu toplotnih valova, otvaranje centara za rashlađivanje, povećanje broja osoblja u medicinskim ustanovama tokom najtoplijih razdoblja te zaštitu radnika na otvorenom.

“Procjena od 451.000 ljudi toliko je velika brojka da može djelovati apstraktno, ali nju čine roditelji i djeca, nene i dede, komšije, ljudi koji idu na posao, brinu o porodicama i žive svoje živote”, izjavio je profesor Michael Greenstone, suosnivač Climate Impact Laba na Univerzitetu u Chicagu i jedan od autora izvještaja.

Procjena smrtnosti odnosi se na razdoblje od septembra do februara 2027. godine, do kada sežu trenutne temperaturne prognoze. Ipak, naučnici smatraju da će se povećana stopa smrtnosti uzrokovana vrućinom nastaviti sve do juna ili jula 2027.

Najpogođenije zemlje u idućih šest mjeseci bit će tropske države: Nigerija, Indonezija, Sudan, Indija i Brazil. SAD se nalazi među 20 najugroženijih nacija s predviđenih 3.500 dodatnih smrtnih slučajeva. Šire gledano, regija Sahel u Africi i jugoistočna Azija također su pod snažnim utjecajem.

Projekcije se temelje na recenziranim metodama koje prate mjesečni odnos između temperature i dodatnih smrtnih slučajeva u 24.378 regija širom svijeta. Ti su podaci kombinovani s prognozama viših temperatura zbog El Niña u nadolazećim mjesecima. Kao polazište uzet je prosječan broj smrtnih slučajeva uzrokovanih vrućinom po mjesecu u razdoblju od 1996. do 2025. godine.

“Ljudi su već ranije mogli predvidjeti poremećaje u poljoprivrednim prinosima i na to unaprijed upozoriti”, rekao je Greenstone. “Ovaj novi izvještaj omogućuje nam da isto učinimo za još važniji ishod – rekao bih najvažniji – a to je smrt.” Izvještaj će biti predan naučnom časopisu na recenziju, a Greenstone je dodao da bi, s obzirom na hitnost situacije, “bilo neodgovorno šutjeti o tome”.

Upozorenje za budućnost

Naučnici kažu da je ovaj El Niño ujedno i “razglednica iz naše budućnosti” jer podiže temperature na nivo koji se zbog klimatske krize predviđa tek za 20 godina.

“Jačanje hitnih službi i bolje usmjeravanje napora mogu spasiti mnoge živote ove godine”, rekla je koautorica izvještaja dr. Tamma Carleton sa Univerziteta u Kaliforniji, Berkeley. “Ali za 20 godina, kada današnje ekstremne temperature postanu normalne, ne želimo biti u stalnom vanrednom stanju. Moramo se pokrenuti odmah kako bismo osmislili, primijenili i procijenili alate koji će spašavati živote u godinama koje dolaze.”El Niño će utjecati i na zalihe hrane. Svjetski program za hranu (WFP) upozorio je u augustu da bi njegove posljedice mogle dovesti do akutne gladi za oko 50 miliona ljudi i uzrokovati rast cijena. Veliki El Niño iz 1877. i 1878. godine uzrokovao je više od 50 miliona smrti zbog suše i gladi, a najteže su bile pogođene Indija, Brazil i Kina,pišu Vijesti

Profesorica Friederike Otto s Imperial koledža u Londonu izjavila je u ponedjeljak: “Trenutni El Niño predstavlja golemu preraspodjelu energije u klimatskom sistemu i opasan je jer se odvija povrh znatno toplijeg klimatskog sistema na koji je utjecao čovjek.”

“Zato ćemo na mnogim mjestima širom svijeta doživjeti nikad viđene ekstremne vrućine, sa svim posljedicama za zdravlje, sigurnost hrane i opskrbu vodom. El Niño dolazi i odlazi, ali dok god nastavljamo sagorijevati fosilna goriva, on se javlja na sve toplijoj podlozi, što zajednicama znatno otežava nošenje s posljedicama”, poručila je Otto, prenosi Index.hr.

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