Zvanično: Eldar Mehmedović novi igrač Veleža

U Press Room-u stadiona “Rođeni” u prisustvu direktora Kluba Faruka Karadže potpisan ugovor koji će ovog veznjaka za Rođene vezati u trajanju od godinu dana, sa mogućnošću produženja na još jednu godinu (1+1).Eldar Mehmedović rođen je 10. aprila 2003. godine u Tuzli. Fudbalsku karijeru započeo je u omladinskim selekcijama matične Slobode, gdje je 2021. godine nastupao za seniorski tim Tuzlaka. U julu 2023. godine Eldar odlazi u hrvatskog prvoligaša Lokomotivu, gdje se zadržava jednu polusezonu, nakon čega se vraća u Bosnu i Hercegovinu i potpisuje za ekipu Sarajeva. Nakon godinu i po provedenih u bordo ekipi, uslijedio je prelazak u ekipu Spartaka iz Srbije, gdje se također zadržava kratko. Nakon pola godine prelazi u redove dobojske Sloge, koja mu je bila posljednji klub prije dolaska u redove Rođenih.Vrijedi istaći kako je Eldar bio i reprezentativac naše zemlje, a kroz svoju karijeru nastupao je za U15, U17, U19 I U21 selekcije Bosne i Hercegovine,pišu Vijesti

“Novi fudbaler Veleža ima veliko iskustvo igranja u WWin ligi Bosne i Hercegovine, te vjerujemo kako će upravo to iskustvo koristiti u što boljim izdanjima u dresu Rođenih i pomoći ekipi u ostvarivanju zacrtanih ciljeva”, saopćili su iz Kluba.

Fudbalski klub Velež, poželio je Eldaru srdačnu dobrodošlisu uz želju da ostvari sve svoje ambicije u dresu našeg Veleža.

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