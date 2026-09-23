Napad na Zapadnoj obali: Automobilom udario sina izraelskog ambasadora u SAD-u

Neria Lajter (Neria Leiter), sin izraelskog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama Jehiela Lajtera (Yechiel Leiter), teško je povrijeđen u napadu automobilom na okupiranoj Zapadnoj obali.Napad se dogodio danas poslijepodne u blizini kontrolnog punkta kod naselja Beit Horon. Objavljen je i videosnimak incidenta.

Lajter je, prema navodima regionalnih vlasti, bio rezervni vojnik i nalazio se na dužnosti na kontrolnom punktu kada je došlo do napada.

Hitno prevezen u bolnicu

Teško povrijeđeni Lajter prevezen je u bolnicu u Jerusalemu, potvrdile su službe hitne pomoći.

Njegov otac, izraelski ambasador u SAD-u, oglasio se nakon napada.

– Neriji je potrebno čudo. Vjerujem u moć molitve i vjerujem da se čuda dešavaju kada se narod Izraela ujedini – objavio je Lajter na društvenim mrežama.

Vozač automobila, 29-godišnji Palestinac Mahmud Muhamed Mahmud Sulejman (Mahmoud Muhammad Mahmoud Suleiman) iz obližnjeg sela Beit Ur al-Tahta, ubijen je na mjestu napada, saopćilo je palestinsko Ministarstvo zdravstva,piše Avaz

Druga tragedija porodice

Ovo je druga tragedija koja je pogodila porodicu izraelskog ambasadora od početka rata.

Njegov stariji sin Moše Jedidja Lajter (Moshe Yedidya Leiter), koji je imao 39 godina, ubijen je u borbama u Pojasu Gaze u novembru 2023. godine, tokom prvih sedmica rata.

Prije obraćanja

Napad se dogodio dan prije najavljenog obraćanja izraelskog premijera Benjaminu Netanjahua (Benjamina Netanyahua) Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Prema pisanju CNN-a, incident se dogodio u trenutku pojačanih tenzija na okupiranoj Zapadnoj obali.

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