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Višković se oglasio o šefu obezbjeđenja koji je prevozio kokain pod rotacijom

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Objavljeno prije 31 minuta

Vršilac dužnosti direktora “Autoputeva RS” Radovan Višković saopštio je da je Milan Vulinović, šef obezbjeđenja dok je obavljao poslove predsjednika Vlade, udaljen sa poslova obezbjeđenja i iz njegovog okruženja odmah po saznanju da se Vulinovićevo ime pojavilo u određenim komunikacijama na određenim aplikacijama.

Višković je naglasio da je reagovao uvijek i u bilo kojoj prilici, poslovima i funkcijama, koje je obavljao, a po saznanju da bilo ko i na bilo koji način zloupotrebljava sistem, saopšteno je iz “Autoputeva Republike Srpske”.

Prema njegovim riječima, tako je bilo i u slučaju Vulinovića, koji je kao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske određen za šefa obezbjeđenja, dok je obavljao poslove predsjednika Vlade Republike Srpske,pišu Vijesti

“Nažalost, uvijek je bilo i biće ljudi koji pokušavaju zloupotrijebiti sistem, ali svjedoci smo da MUP Republike Srpske radi svoj posao i šalje jasnu poruku da nema nedodirljivih i da nikome neće dozvoliti da zloupotrebljava položaj i ugled jedne od najvažnijih institucija Republike Srpske”, ukazao je Višković.

On je pozvao nadležne pravosudne institucije da ovaj slučaj dovedu do kraja.

“S obzirom da se nalazimo u završnici izborne kampanje u Republici Srpskoj i iz poštovanja prema glasačima, kojima se obraćamo, zamolio bih sve učesnike u kampanji da u javnost iznose provjerene informacije, činjenice i argumente”, dodao je Višković.


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