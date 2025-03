Vučić: Ako se ne formira vlada, izbori početkom juna

Vučić je rekao da je laž i obmana da je na sinoćnjem protestu iskorišten “zvučni top” i da traži da Ministarstvo pravde i tužilaštvo reaguju i gone ili one koji su to sredstvo iskoristili, iako “znaju da nisu, ali da provjere”, ili one koji šire te laži.

“Oni koji lažu i obmanjuju narod o zvučnim topovima, molim vas da obavestite narod o kakvoj laži je reč, jer biste imali 10.000 ljudi koji bi tražili pomoć da je to iskorišćeno. Ja vas molim da uradite svoj posao i ništa više od toga, da se ustanovi istina i da se saopšti”, rekao je Vučić obraćajući se članovima Vlade na sednici kojoj je prisustvovao.

Pozvao je i policiju, vojsku i BIA da stave do znanja šta je istina.

“Tražim od vas gospođo Popović da i Ministarstvo pravde i Tužilaštvo reaguju, ili da gone one koji su to upotrebili, a znamo da nisu, ali neka se provjeri, neka se povede postupak, ali onda neka gone sve one koji su izašli u javnost sa takvom notornom laži. Neko mora kirivčno pravno da odgovara za širenje takvih brutalnih dezinformacija pokušavajući da obmane cjelokupnu javnost, unese nemir i nastavi sa izazivanjem nereda na teritoriji Srbije”, naveo je Vučić.

Kako je rekao, ako to nije dovoljan poziv tužiocu da reaguje onda ne zna šta treba da bude poziv.

“Ili će država da funkcioniše ili se sklonite i pre tog 15. aprila pa kažite da ničemu ne služite ili da mi ničemu ne služimo ili da ja ne služim ničemu, da lepo svi priznamo da smo nenadležni jer ne radimo svoj posao. Jer ako to nije dovoljan poziv tužiocu ili bilo kome drugom da reaguje ne znam šta drugo treba da bude poziv”, rekao je Vučić.

Rekao je i da svi znaju ko je obmanjivao javnost.

“Onaj koji je lagao i svesno obmanjivao javnost, a svi znate ko je i zašto taj mora da završi iza rešetaka i kraj priče”, rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će Skupština Srbije u utorak ili srijedu konstatovati ostavku predsjednika vlade i da je onda rok do 18. aprila za formiranje nove vlade.

“Ako budete hteli to, ako ne onda se ide na izbore. To je rok od 40-65 dana. ako se ne formira vlada izbori bi bili početkom juna. Rok je ili 1. ili 8. jun”, rekao je on dodajući da je 8. jun realnija opcija.

Osvrnuo se i na oštećene traktore koji su bili raspoređeni ispred Pionirskog parka, istakavši da je “186 traktora srpskih domaćina, bez kojih bismo imali krvoproliće, uništeno ili teže oštećeno i da svi su ostali bez traktora.

“Ja sam razgovarao sa Milošem (Vučevićem) da stranka čiji je predsjednik, jer ima u skladu sa zakonom novac na računu, pomogne da to ne ide iz državnog novca, da nađemo donacije da se to nadoknadi”, rekao je Vučić.

Dodao je i da ona lica koja su šutirala čovjeka koji leži na ulici tokom sinoćnjeg protesta na Trgu Nikole Pašića moraju da odgovaraju.

On je istakao da oni koji su uništavali imovnu moraju da odgovaraju.

“Kao i sva druga lica. Ja ne znam ko je od kojih blokadera i demonstranata napao koga, ali za ono nasilje na trgu Nikole Pašiće koje je zgrozilo cijelu Srbiju, ona lica koja su šutirala lice na zemlji i tukla i udarala moraju da odgovaraju”, rekao je Vučić.

On je naglasio da svaki čovjek u ovoj zemlji mora biti zaštićen i da ne smije da bude važno da li nam se sviđa njegovo političko opredjeljenje ili ne.

“Moramo da zaštitimo sigurnost i sigurnost svakog čovjeka u ovoj zemlji i da mu osiguramo i pravo da oni koji su ga napali budu kažnjeni i da budu odgovorni”, naglasio je predsjednik Srbije.

Vučić je rekao i da se mora pomoći da se izađe iz krize u Republici Srpskoj, da se sačuva mir i stabilnost i Republika Srpska u okviru BiH, ali i da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum.

Vučić je, na sjednici Vlade Srbije koja je bila otvorena za javnost, pozvao ministre i premijera da organizuju posjetu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednika Skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića Skupštini Srbije.

“Trebalo je da ta sjednica bude održana 15. marta, ali zbog toga što neko nije mnogo mario za Republiku Srpsku, već za svoje proteste, to nismo mogli da uradimo”, rekao je Vučić.

Navodeći da 24. marta predstoji obilježavanje godišnjice od NATO agresije na SR Jugoslaviju, kao i da je on 25. marta u Briselu, Vučić je kazao da bi volio i on da se sastane sa Dodikom u Beogradu.

U Palati Srbija održana je sjednica Vlade, kojoj je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić,pišu Vijesti

Vučić današnjoj sjednici prisustvuje na poziv predsjednika Vlade Miloša Vučevića.

Sjednici prisustvuju ministri u Vladi, predsjednica Skupštine Ana Brnabić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, v.d. direktora policije Dragan Vasiljević, guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, direktor BIA Vladimir Orlić, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon.

