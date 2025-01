Vučić najavljuje orden direktoru gimnazije koji nije učestvovao u štrajku

Vučić je čestitao direktoru gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu zbog toga što je držao čas za nekoliko učenika i rekao da je on zaslužio nagradu za „poštovanje djece i prava“.

„Razmislit ću da mu dam orden“, rekao je on.

Ocijenio je i da štrajk u osnovnim i srednjim školama nije uspio jer je danas svega 98 od ukupno 1.773 škole obustavilo rad i najavio sprovođenje mjera protiv štrajkača.

“Oni znaju da je sve to što rade protivzakonito. Ako znate da je to što radite protivzakonito, onda budite spremni na posljedice. I one dolaze. A onda lijepo pod ruku sa Marinikom Tepić…“, rekao je Vučić u obraćanju novinarima iz Davosa gdje prisustvuje Svjetskom ekonomskom forumu.

On je rekao da je „sramota“ i to što je u 98 škola obustavljen rad dok su u blizu 200 škola časovi skraćeni.

„Ali da vi ucjenjujete djecu i da ne mogu da uče zato što imate političke aspiracije, to je toliko bolesno“, rekao je on.

Facebook komentari