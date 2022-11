Bećirović: Uložiti maksimalan napor da BiH dobije kandidatski status

U razgovoru sa reporterkom Ivanom Crnogorac u zgradi Predsjedništva kao prioritet svog djelovanja istakao je rješavanje egzistencijalnih pitanja građana.

“Moje poruke su jasne, ja tačno znam šta su nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali s druge strane želim pozvati sve nivoe vlasti u državi Bosni i Hercegovini da zajedno radimo i rješavamo egzistencijalna pitanja ljudi u BiH. Svi mi u Bosni i Hercegovini imamo zajedničke probleme, svi mi imamo zajedničke protivnike. Protivnici ljudi u Bosni i Hercegovini su nezaposlenost, obespravljenost, siromaštvo, masovan odlazak ljudi, posebno mladih, i zbog toga i pozivam uporno sve predststavnike vlasti, na svim nivoima da počnemo rješavati egzistencijalna pitanja i da pri tome imamo u vidu šta su nadležnosti određenih organa. zato želim reći da i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima dio važnih nadležnosti koji u narednom periodu treba raditi na jedan odgovorniji način i profesionalniji. Upravo zato sam poslao prve poruke i u mome obraćanja i za vrijeme predizbornog perioda koje znače veći stupanj odgovornosti i ozbiljnosti u rješavanju životnih pitanja ljudi u našoj zemlji.”

U svojim prioritetima djelovanja istakao je put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj Uniji i NATO savezu, te je naglasio da je to ono o čemu je on naglašavao i prije izbora i za vrijeme, i poslije rezultata.

“Ja sam čovjek koji ima kontinuitet djelovanja. Nisam jedno govorio prije izbora a drugo poslije izbora. Naprotiv, pokušavam da imam jedan kontinuitet, vrlo jasno sam i u predizbornom periodu, i kod vas u dijaloškoj emisiji i poslije izbora govorio da moramo poštovati Ustav Bosne i Hercegovine. Da moramo poštovati usvojene odluke. Država Bosna i Hercegovina je jasno definirala, kao i njeni nadležni organi, šta su strateški vanjsko politički prioriteti BiH, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji i punopravno članstvo u NATO-u. Svi organi vlasti moraju se aktivirati kako bi Bosna i Hercegovina dinamizirala put, i prema EU i prema NATO-u. Podsjećam, to su usvojene odluke nadležnih državnih organa BiH. Na kraju krajeva to piše i u strategiji vanjske politike države Bosne i Hercegovine.”

Ukazao je i na razvijanje dobrioh regionalnih odnosa.

“Dodao bih i činjenicu da je važno razvijati dobre regionalne odnose. Zato pozivam odgovorne ljude i u Srbiji i u Hrvatskoj da prestanemo sa zapaljivim porukama i svađama, da se okrenemo životu, da počnemo rješavati otvorena pitanja, jer je to interes građana i Srbije i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i susjedne Crne Gore sa kojom nemamo više nijedno otvoreno pitanje i mislim da ćemo u narednom periodu razvijati najbolje dobrosusjedske odnose.”

Bećirović očekuje korektan pristup druga dva člana Predsjedništva BiH, te neglašava kako treba naći zajednički imenitelj pri rješavanjau problema.

“Jako je važno da mi radimo u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine. Sa moje strane biće jedan korektan pristup. Ima putuno pitanja oko kojih se vjerovatno ne slažemo, ali sve to treba u dijalogu da raspravljamo. Da donosimo najbolje odluke za BiH. Ima pitanja oko kojih vjerovatno dugo neće biti konsenzusa, ali ima puno životnih pitanja koji su interesu svih ljudi, svih građana i naroda BiH, i koja treba rješavati. Mislim da bi novo Predsjedništvo BiH trebalo pronaći šta je to zajednički imenitelj u Bosni i Hercegovini, a ima dosta takvih pitanja koja treba rješavati u cilju svih građana Bosne i Hercegovine.”

Za Visokog predstavnika je kazao da je njegova uloga važna i neupitna, ali da ne donosi uvijek najbolje odluke.

“Moram reći, kada je riječ o Visokom predstavniku, da trebamo dvije stvari razlikovati. Prvo institucija visokog predstavnika je neupitna. Ona je propisana i aneksom 10. Dejtonskog mirovnog sporazuma i tu instituciju moramo poštovati. S druge strane ne znači da i sam Visoki predstavnik uvijek donosi najbolje moguće odluke. Ja sam jasno 2. oktobra u izbornoj noći rekao kako ne slažem ni sa tajmingom ni sa sa sadržajem odluka Visokog predstavnika, i to sam obrazložio i u narednim sedmicama poslije izbora. Međutim mi moramo sarađivati, moramo da gradimo evropsku Bosnu i Hercegovinu. Visoki predstavnik mora da zna da mi trebamo da izgradimo Bosnu i Hercegovinu u kojoj će važiti evropski principi i evropski standardi. Ima takođe nekih važnih pitanja na koje ukazao Visoki predstavnik i očekujem da kada počne raditi Predsjedništvo BiH da se, između ostaloga i ovaj organ vlasti države BiH, ozbiljno pozabavi tim pitanjima i da rješavamo sve ono što je u interesu građana Bosne i Hercegovine.”

Na upit o budućim ambasadorima naše zemlje u svijetu naglasio je kako prvo treba uspostaviti kriterije, pa tek onda će odlučivati o svojim kandidatima

“Izbor ambasadora koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u svijetu je jedno veoma važno pitanje. Oko toga sam puno radio i prije stupanja na dužnost. Upravo obavljam konsultacije sa nekim ljudima, ekspertima, koji se bave vanjskom politikom. Mislim da tu ta treba promijeniti neke stvari. Trebamo napraviti jasne kriterije prema kojima ćemo u naše diplomatske misije slati najsposobnije ljude, ljude sa kvalifikacija. Takvij ljudi ima, ali je evidentno da ćemo morati imati i drugačiju kadrovsku politiku i kriterije . U tom smislu u narednom periodu imam namjeru da predložim ineke konkretne stvari koje će uozbiljiti vođenje naše vanjske polititke. Već sam dogovorio sastanke sa ljudima koji vode vanjsku politiku Bosne i Hercegovine. Poredao sam stvari na način da ćemo uspostaviti jasne kriterije , a onda na bazi kriterija tražiti najbolje moguće kandidate koji mogu pomoći Bosni i Hercegovini i ljudima u BiH.”

Bećirović je kazao kako bi odobravanje kandidatskog statusa našoj zemlji od strane EU bilo dobar vjetar u leđa kako bi nastavili sa reformama.

“Ja moram reći da sam i u svome prvom obraćanju na inauguraciji ukazao na važnost da u ovim sedmicama, do 20. decembra, pokušamo svi učiniti maksimalan napor da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status. To ja jako važno za našu zemlju. To bi bio snažan vjetar u leđa da nastavimo sa reformama. Da ispunjavamo ono što su obaveze, pogotovo onih 14, ili ovih osam prioriteta kako bi Bosna i Hercegovina krenula dalje. Vjerujem da svi zajedno možemo stvari pokrenuti sa mrtve tačke, a vjerujem da će ljudi u Evropskoj Uniji shvatiti da je jako važno da ne zaborave BiH i Zapadni Balkana, te da oni naprave jedan dodatni korak kako bi BiH bila bliže eurounijskim integracija i euroatlanskim integracijama.”, prenosi BHRT.

Facebook komentari