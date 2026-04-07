Vukanović: Trump Jr. otići će bogatiji iz Banje Luke…

Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red, oglasio se na svom blogu povodom dolaska Donalda Trumpa Jr., najstarijeg sina američkog predsjednika Donalda Trumpa, u Banju Luku.

“Sve donedavno Milorad Dodik se zaklinjao u Rusiju i Vladimira Putina, na sastanku sa njemačkim parlamentarcom tvrdio da će nakon samostalnosti uvesti rublju kao platežno sredstvo, sa zapada stizale optužbe da Republiku Srpsku pretvara u rusku guberniju, a sada je sve u znaku Trumpa i Amerike.

I prije napada na neku zemlju, bilo da se radi o Iranu, Venecueli ili Grenlandu, koji je na meti Trumpa ali još nije pokrenuta akcija, Dodik je bezuslovno uz Ameriku i njenog predsjednika, a sada, zahvaljujući narodnim novcima i „lobiranju“, u Banju Luku stiže predsjednikov sin Donald Trump Junior”, napisao je Vukanović.

On je istakao da ne treba očekivati nikakve investicije osim Južne interkonekcije.

“Nema sumnje da će biti velikih obećanja i najava a Trump Junior otići mnogo bogatiji iz Banje Luke, da će svratiti na hacijendu u Bakincima, koja vjerujem ne zaostaje za Trumpovom na Floridi, a po povratku u SAD režim će mjesecima govoriti o važnosti posjete, kako je to vrhunac diplomatije, velikog međunarodnog ugleda i poštovanja. Naravno da ne treba očekivati bilo kakve investicije, osim južne interkonekcije, koja je vezana za Federaciju kako bi se novim američkim gasovodom suzbio uticaj Rusije”, kazao je.

Spomenuo je, potom, Vukanović i ruskog ambasadora u BiH Igora Kalabuhova.

“Na kraju treba vidjeti da li će ruski ambasador u BiH Kalabuhov biti gost na ručku i sastancima u Laktašima sa Donaldom Trampom Juniorom, i kako on i Rusija gledaju na zaokret Dodika i intenuzivno približavanje Washingtonu i zapadu, samo par mjeseci nakon što su ga javno, skupa sa Karanom, podržali u kampanji za predsjednika Republike Srpske tvrdeći da je on žrtva zavjere zapada?”, zakljkučio je Vukanović na blogu, pišu Vijesti.

