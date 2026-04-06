Nikola Vasilj otvoreno o sukobu s Donnarummom: “Pokušao mi je pocijepati papir sa informacijama”

Susret njegovog tima protiv fudbalskog kluba Union Berlin završen je neriješeno, ali su izjave nakon meča ponovo otvorile priču o spornim momentima.

Vasilj je otkrio da je tokom izvođenja penala došlo do nesportskog poteza kada je Donnarumma pokušao uništiti papirić s bilješkama o izvođačima penala.

“Pokušao mi je pocijepati papir s informacijama, ali smo srećom imali kopiju. Bili smo spremni na sve”, izjavio je Vasilj, naglasivši da ništa nije bilo prepušteno slučaju.

Situacija je eskalirala u kratku raspravu između dvojice golmana, nakon čega je Vasilj potražio reakciju sudije, smatrajući da je potez njegovog protivnika zaslužio sankciju. Ipak, sudija nije reagovao kako je očekivao.

“Bilo mi je nevjerovatno da se tako nešto dešava. Na kraju smo pobijedili, a mnogi kažu da je to karma”, dodao je.

Dok se sportska javnost i dalje bavi ovim incidentom, u Bosni i Hercegovini pažnju je privukao i mladi junak s tribina.

Riječ je o 14-godišnjem Afanu Čizmiću iz Zenice, koji je tokom utakmice kao skupljač lopti došao do papirića s informacijama koje je koristio Donnarumma, što je izazvalo brojne reakcije.

Iako su mišljenja podijeljena zbog načina na koji je došao do tog “trofeja”, dio javnosti smatra da bi ovaj potez trebalo nagraditi, pa se čak pojavila ideja da mladić otputuje na Svjetsko prvenstvo kao gost reprezentacije. Ovaj neobičan događaj još jednom pokazuje koliko detalji i psihološka igra mogu imati utjecaj na najvećoj fudbalskoj sceni.

