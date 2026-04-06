I E-cigarete “vjerovatno” kancerogene?

Dugo se o e‑cigaretama govorilo kako su manje štetne od duhana, s manje otrovnih tvari i dapače, kao mogući izlaz iz ovisnosti o pušenju. No sve se više dovodi u pitanje to obećanje o manje rizičnoj alternativi. Istraživači i zdravstvene institucije sve češće upozoravaju da vapanje nosi zdravstvene rizike – uključujući i mogući rizik od raka.

Nova pregledna studija, objavljena u časopisu Carcinogenesis, dodatno je pojačala tu raspravu. Međunarodni stručni tim analizirao je odabrane radove objavljene od 2017. do danas i zaključio: e‑cigarete koje sadrže nikotin “vjerovatno su kancerogene” i mogu pridonijeti nastanku raka pluća i raka usne šupljine, piše Deutsche Welle.

Šta znači ‘vjerovatno kancerogeno’?

Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC), specijalizirana institucija Svjetske zdravstvene organizacije, svrstava tvari prema snazi znanstvenih dokaza:

Skupina 1: kancerogeno za ljude (dim cigarete, alkohol, UV‑zračenje)

Skupina 2A: vjerovatno kancerogeno (crveno meso, rad u noćnoj smjeni)

Skupina 2B: moguće kancerogeno (kava)

E‑cigarete još uvijek nemaju službenu klasifikaciju, iako već i “vjerovatno” ili tek “moguće” kancerogeno sadrži već mnoštvo čimbenika. U svojem su pregledu autori istraživanja analizirali biomarkere, pokuse na životinjama, kemijske analize sastojaka, studije slučaja i pregledne radove.

Prema rezultatima, tijekom vapanja (vejpanja) aktivira se niz bioloških procesa koji se povezuju s nastankom raka. Među njima su oštećenja DNK, oksidativni stres, upalne reakcije, epigenetske promjene te povećane razine nitrozamina, hlapljivih organskih spojeva (VOC‑eva) i teških metala. Neke od tih tvari već su poznati kancerogeni razvrstani u IARC‑ovu skupinu 1.

Rizik od raka: Mnogo toga još nejasno

Iako se dokazi gomilaju, izrada konačne procjene rizika i dalje je teška. Ključni problem je manjak dugoročnih podataka.

“E‑cigarete su široko dostupne tek od oko 2010., a karcinom pluća ima razdoblje latencije od 20 do 40 godina”, objašnjava Martin Widschwendter, profesor prevencije i ranog otkrivanja raka na Sveučilištu u Innsbrucku, koji nije sudjelovao u studiji. Zato trenutačno nije moguća pouzdana epidemiološka procjena.

Dodatnu poteškoću stvara činjenica da je većina korisnika e‑cigareta prije toga pušila duhan pa je u mnogim studijama gotovo nemoguće razdvojiti učinke dvaju proizvoda. “To, međutim, nije razlog za smirenje, nego pitanje vremena”, kaže Widschwendter. Podsjeća da je kod duhana trebalo desetljeća da epidemiologija potvrdi ono što je biologija već nagovještavala: “Tu pogrešku ne bismo smjeli ponoviti s e‑cigaretama”.

Ne brzati sa zaključkom

I drugi neovisni stručnjaci komentiraju rezultate. Gavin Stewart, stručnjak za analizu dokaza sa Sveučilišta u Newcastleu, poziva na oprez: pregledna studija ne ispunjava u potpunosti sve metodološke standarde pa njezine zaključke treba promatrati “sa zadrškom”.

Stephen Burgess, biostatističar sa Sveučilišta Cambridge, kaže da studija identificira više uvjerljivih bioloških mehanizama – takozvanih “smoking guns” – koji bi teoretski mogli objasniti kako vapanje povećava rizik od raka. Ipak upozorava na pretjerana tumačenja: dokazivanje jasne uzročne veze kod ljudi iznimno je teško, a moguće je, kaže on, da takav dokaz nikada neće biti potpuno uvjerljiv.

Koliko je vapanje (vejpanje) opasno u usporedbi s pušenjem?

Za mnoge je ključno pitanje ostaje: je li vapanje (vejpanje) manje opasno od duhana?

Ute Mons, voditeljica Odjela za primarnu prevenciju raka u Njemačkom centru za istraživanje raka (DKFZ), navodi da su količina i koncentracija kancerogenih tvari u aerosolu e‑cigareta „u pravilu znatno niže” nego u duhanskom dimu. Stoga je razumno pretpostaviti da je i kancerogeni potencijal manji.

No Mons istodobno jasno upozorava: to nije isto što i sigurnost. Potpuni prelazak na e‑cigarete može smanjiti izloženost nekim štetnim tvarima, ali nije konačno utvrđeno koliko i utječe li to doista na rizik od raka, što potvrđuje i DKFZ u svojim izvješćima.

